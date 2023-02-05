سالي عبد السلام تروي تفاصيل إصابتها بمرض الثعلبة .. فيديو

روت الإعلامية سالي عبد السلام تجربة إصابتها للمرة السابعة بمرض "الثعلبة" مؤكدة أنه لم يكن من السهل أن تخرج عبر" فيديو " عبر التواصل الاجتماعي أثناء تلقيها لحقن علاج الثعلبة لكنها اقدمت على ذلك بهدف توعية الناس، قائلة : “ كنت عاوزة أوري للناس التعب الي بنتعبه في مجال الإعلام واننا مش مرتاحين زي ماقلة منهم فاكرة كده على السوشيال ميديا واننا نتعرض لضغط نفسي وعصبي كبير بسبب العمل في الإعلام”.



وكشفت أنها اكتشفت للمرة الأولى إصابتها بمرض " الثعلبة " اثناء فرح شقيقها قبل خمس سنوات اثناء استعدادها عبر " الكوافير " الذي طلب منها التوجه لطبيب دون أن يخبرها خشية أن تحزن، قائلة : " كنت بستعد لفرح اخويا وبحط "إكستشنن" والكوافير قلي روحي للدكتور من غير ما يقولي كان خايف أزعل وبعد ذهابي للمنزل طلبت من امي فحص فروة رأسي واكتشفت أربع بقع فارغة من الشعر وإتقهرت.

ولفتت إلى أنها تلقت العلاج بالكرتيزون وتسبب في زيادة مفاجئة في الوزن ولكنها لم تكن تخبر الناس على مواقع التواصل الاجتماعي قائلة : في الاول مكنتش حابة اتكلم عن مرضي ولما وزني زاد مارضتش اقول على السوشيال ميديا وبعدما شفيت المرة الاولى زرت رحت مستشفى 5757 وتعلمت كتير من زيارتي".



وذكرت أن التوتر والزعل يسببان الأمراض المناعية ومنها الثعلبة ، قائلة : " تعلمت في بداية إصابتي أعمل شعري بإيدي من غير كوافير وكنت مكسوفة أروح وبدات رحلة العلاج من حينها واصبت لسبع مرات'.

