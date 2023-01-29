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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن.. مرض خطير يصيب سالي عبدالسلام.. بنطلون سمر يسري يثير الجدل.. ونجاة نجم شهير من الموت

سمر يسرى
سمر يسرى

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، منها أزمة سمر يسرى ومرض سالى عبد السلام وفى السطور التالية نستعرض أبرزها:

بعد زواجها بأيام.. سالي عبد السلام تكشف إصابتها بمرض الثعلبة للمرة السابعة
نشرت الإعلامية سالى عبد السلام مقطع فيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام تعلن فيها عن إصابتها بمرض الثعلبة للمرة السابعة.

وقالت سالى عبد السلام :" دخلت الدوامة دى تانى ! مرض الثعلبة و خلل المناعة للمرة السابعة فى ٥ سنين ..سبحانك يا رب
يا دوبك لسه مخلصة علاج و كورتيزون و حاولت اخس تانى و ارجع اعالج شعرى من الصيف!!

رغم احتجاجات الهندوس .. شاروخان يحقق أعلى إيرادات في تاريخ الهند
مازالت أصداء الانتقادات والهجوم الشرس على فيلم Pathaan للنجم البوليوودى شاروخان مستمرة بسبب اتهام الكثير من الجمهور الهندى أن العمل يسيئ الى الهندوس.

وتطورت الأحداث سريعًا حيث أقام عدد من الجمهور والنشطاء الهندوس بوقفة احتجاجية على استمرار عرض الفيلم كونه يسيء إلى الهندوس، في حين حقق الفيلم  أعلى إيرادات في تاريخ الهند وأصبح أول فيلم يتخطى 100 كرو في أول يوم عرض على مستوى العالم   .

غازل ياسمين عز.. هل يتزوج الفنان طارق الدسوقي للمرة الثالثة؟!
تصدر الفنان طارق الدسوقى، تريند جوجل بعد ظهوره أمس مع الإعلامية ياسمين عز ببرنامج “كلام الناس”، حيث شهدت الحلقة حالة من الجدل الواسع بعد تصريحاته المثيرة للجدل بشان الوسط الفنى.

وغازل طارق الدسوقي، الإعلامية ياسمين عز وقال: “أنا شكلي هبعت أجيب المأذون قبل الحلقة ما تخلص”، لترد ياسمين عز قائلة: “إحنا إخوات يا أستاذ طارق، أنا أخت الضيوف في البرنامج”.

فين باقي البنطلون.. سمر يسري تتعرض لهجوم ناري بسبب إطلالتها الجريئة
تعرضت الإعلامية سمر يسرى، إلى هجوم نارى من جانب متابعيها بسبب إطلالتها الأخيرة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام.

وجاء التعليقات ساخرة على سمر يسرى، حيث قال البعض: “مفيش قماش لرجل البنطلون فقالت اعمله موضه” بينما قال أخر : “يعني حضرتك ما شاء الله صرفتي وكلفتي وجيتي ع رجل البنطلون اللي استخصرتي تعمليها”.

نجاة الشاعر الغنائي أحمد علي موسى من الموت.. تفاصيل
نشر الشاعر أحمد على موسى، تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، يروى فيها كيف نجا من الموت عقب معاناته من أزمة صحية فى القلب.

وقال أحمد على موسى: “الحمد لله الذي لا يحمد علي مكروه سواه، بلاش يا جماعة تزعلوا علي أي شىء زيادة عن اللزوم، أنا كنت متضايق جدا وزعلان جدا وقعدت أفكر في كلام معين كتير جدا، وأدى النتيجة ضعف في عضلة القلب وكنت هموت فعليا.. الحمد لله أولا وأخيرا، وشكرا لكل الناس اللي اهتمت واتصلت تطمن، أنا روحت البيت الحمد لله بالسلامة”.

سالي عبد السلام فيلم Pathaan شاروخان طارق الدسوقى سمر يسري أحمد على موسى

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