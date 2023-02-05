أسماء أبو اليزيد تتألق بإطلالة فرعونية

شاركت الفنانة أسماء أبو اليزيد متابعيها صورا جديدة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهرت أسماء في الصور بإطلالة متميزة مرتدية فستان أبيض علي الطراز الفرعوني، ومعتمدة علي المكيب الناعم الذي أبرز جمال وجهها وأكملت أناقتها بإكسسورات فرعونية لتبرز اللوك.

وكتبت الفنانة "عرض تقدر".

وتشارك أسماء أبو اليزيد في فيلم “الغربان” مع عمرو سعد، بتكلفة إنتاجية تتخطى الـ 12 مليون دولار، ويتم تصوير المشاهد في عدد كبير من المشاهد بروسيا ومصر على مدى عامين تقريبا حتى الآن.

ومن المقرر أن يمتد تصوير المشاهد المتبقية لمدة 6 أشهر أخرى، ليتم العرض الأول للعمل في المملكة العربية السعودية ضمن الموسم الصيفي لعام 2023.

"الغربان" تأليف وإخراج ياسين وإنتاج شركة مقام وpcc لتامر نصر، وتدور أحداثه في حقبة زمنية مختلفة، وتحديدا في 1941 عن الحرب العالمية الثانية ومعركة رومل في العلمين، في إطار من الأكشن والتشويق.