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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حكومة نتنياهو تواجه أزمة.. مظاهرات في إسرائيل بسبب الإصلاحات القضائية

الاحتجاجات في إسرائيل
الاحتجاجات في إسرائيل

تظاهر عشرات الإسرائيليين، السبت، ضد الحكومة الإسرائيلية بقيادة الحكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بسبب الإصلاحات القضائية التي تعتزم الحكومة إجرائها.

وردد الإسرائيليون المشاركون بالتظاهرة في مدينة تل أبيب، هتافات مناهضة لوزير العدل الإسرائيلي، ورفعوا لافتات للأطباء قائلين: "أطباء يناضلون من أجل حياة الديمقراطية".

هذا الاحتجاج هو الخامس ضد الحكومة الجديدة، وهي تحالف من الأحزاب القومية المتشددة واليمينية المتطرفة تولت السلطة في ديسمبر الماضي.

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد أطلقت مقترحات لإضعاف المحكمة العليا من خلال منح البرلمان سلطة إلغاء قرارات المحكمة بأغلبية بسيطة، كما تريد منح البرلمان السيطرة على تعيين القضاة وتقليص استقلالية المستشارين القانونيين.

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