عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أبو الدهب: تغييرات كولر أمام سياتيل صنعت الفارق

صدى البلد

أشاد محمود أبو الدهب نجم النادي الأهلي السابق بأداء الفريق أمام سياتيل ساوندرز الأمريكي ، ضمن منافسات كأس العالم للأندية المقامة بالمغرب، والتي انتهت بفوز المارد الأحمر بهدف نظيف لمحمد مجدي أفشة .

وقال أبو الدهب في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق ، عبر قناة "TeN" : " السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي أدار المباراة باقتدار ، بعد اعتماده على الثنائي طاهر محمد طاهر و بيرسي تاو في الجناحين الأيمن و الأيسر ، نظراً للسرعات الكبيرة التي يتمتع بها الثنائي ، بالإضافة إلى تغييراته الموفقة في الشوط الثاني ، و الدفع بـ محمد مجدي أفشة و محمد شريف و أحمد عبد القادر ، فتلك التغييرات صنعت الفارق للأهلي ووضعت الفريق في نصف نهائي المونديال ".

موعد مباراة الأهلي ضد ريال مدريد في نصف نهائي كأس العالم للأندية


يلتقي فريق الأهلي بفريق ريال مدريد الإسباني، يوم الأربعاء المقبل 8 فبراير 2023، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

ويسجل الأهلي في هذه البطولة، ظهوره الثامن بكأس العالم للأندية، كما وصل إلى المربع الذهبي للمرة الخامسة في تاريخه.

وفاز محمد مجدي أفشة، بجائزة رجل مباراة الأهلي وسياتل ساوندرز الأمريكي في كأس العالم للأندية.

وحصد أفشة الجائزة بعدما سجل هدف المباراة الوحيد ليهدي فريقه بطاقة العبور للدور المقبل.

أبو الدهب الأهلى كأس العالم ريال مدريد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعليق مثير من شوبير بعد فوز الأهلي على سياتل في مونديال الأندية

لاعب الزمالك السابق: الأهلي فخر الكرة المصرية

رد فعل خالد الغندور بعد تأهل الأهلي لنصف نهائي كأس العالم للأندية

افتكروا كلامي.. خالد الغندور يتوقع نتيجة الأهلي وريال مدريد في كأس العالم للأندية

وزارة الشباب والرياضة تعلن إذاعة مباراة الأهلي ضد ريال مدريد

أول تعليق من يورجن كلوب بعد هزيمة ليفربول أمام ولفرهامبتون

رد فعل خالد الغندور على عودة فيريرا لقيادة الزمالك قبل لقاء فاركو

64 حصان .. حكاية تليفون أنهى مسيرة الجميلة إيناس نور

ترشيحاتنا

كهربا: قفلت على نفسي وقربت من ربنا خلال فترة إيقافي

النواب الأمريكي يفتح تحقيقا في تعامل بايدن مع المنطاد الصيني

اليوم.. بدء حجز بيت الوطن للمصريين بالخارج

بسبب تهريب آثار مصرية.. تأييد التهم الموجهة لمدير متحف اللوفر السابق| تفاصيل

الأهلي يعلن عن تعاون مشترك مع ريال مدريد خلال كأس العالم.. تفاصيل

الرد الحاسم.. الصين تتوعد أمريكا بسبب إسقاط منطاد التجسس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالمقاييس العلمية.. فنان شهير أوسم رجل في العالم

عاصفة الثلج تمنع العشاق من الاحتفال بعيد الحب في بريطانيا

أكلة في مطعم الشيف نصرت تتسبب في القبض على المليارديرة الهاربة

بمذاق شهي.. طريقة عمل كفتة البطاطس بالتونة

فيديو

«من خير رجال مصر».. ماذا قال الرئيس السيسي عن شريف إسماعيل ؟ "فيديوجراف"

بسلاح بلاستيك.. «صدى البلد» يرصد عملية سطوح على صرافة بدولة عربية|تغطية خاصة

بالتقسيط على 20 سنة.. اشتري شقة 150 مترًا بشرط هذا المرتب| فيديو

ديما بياعة تلقي بنفسها من الطائرة.. تفاصيل/ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

أبطال الهِمم.. سامحونا

إلهام أبو الفتح

دعواتي للنادي الأهلي

كريمة أبو العينين

طار في الهوا منطادي

إبراهيم شعبان

بايدن.. أمريكا أولا والجحيم للعالم

أحمد العناني

الحوار الوطني ما بين الآمال والطموحات

عمر الأحمد

المحروسة .. "المبروكة"

المستشار أسـامة الصعيدي

العلاقة الشرعية بين القانون والمجتمع

أحمد سالم

عندما خرجت الكرة من الملعب

اﻟﻤﺰﻳﺪ