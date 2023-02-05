أبو الدهب: تغييرات كولر أمام سياتيل صنعت الفارق

أشاد محمود أبو الدهب نجم النادي الأهلي السابق بأداء الفريق أمام سياتيل ساوندرز الأمريكي ، ضمن منافسات كأس العالم للأندية المقامة بالمغرب، والتي انتهت بفوز المارد الأحمر بهدف نظيف لمحمد مجدي أفشة .

وقال أبو الدهب في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق ، عبر قناة "TeN" : " السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي أدار المباراة باقتدار ، بعد اعتماده على الثنائي طاهر محمد طاهر و بيرسي تاو في الجناحين الأيمن و الأيسر ، نظراً للسرعات الكبيرة التي يتمتع بها الثنائي ، بالإضافة إلى تغييراته الموفقة في الشوط الثاني ، و الدفع بـ محمد مجدي أفشة و محمد شريف و أحمد عبد القادر ، فتلك التغييرات صنعت الفارق للأهلي ووضعت الفريق في نصف نهائي المونديال ".

موعد مباراة الأهلي ضد ريال مدريد في نصف نهائي كأس العالم للأندية



يلتقي فريق الأهلي بفريق ريال مدريد الإسباني، يوم الأربعاء المقبل 8 فبراير 2023، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

ويسجل الأهلي في هذه البطولة، ظهوره الثامن بكأس العالم للأندية، كما وصل إلى المربع الذهبي للمرة الخامسة في تاريخه.

وفاز محمد مجدي أفشة، بجائزة رجل مباراة الأهلي وسياتل ساوندرز الأمريكي في كأس العالم للأندية.

وحصد أفشة الجائزة بعدما سجل هدف المباراة الوحيد ليهدي فريقه بطاقة العبور للدور المقبل.