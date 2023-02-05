معلق سعودي: الأهلي والهلال خير من يمثل العرب في مونديال الأندية.. فيديو

قال المعلق السعودي حماد العنزي، إن النادي الأهلي يستحق التأهل لدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم للأندية على حساب سياتل ساوندرز الأمريكي.

وأضاف حماد العنزي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن النادي الأهلي استحوذ على مجريات المباراة، وسط أداء مذهل من محمد مجدي أفشة، الذي نجح في إحداث الفارق بعد نزوله في الشوط الثاني من اللقاء، مؤكداً أن محمد مجدي أفشة يستحق الحصول على جائزة أفضل لاعب في اللقاء.



وواصل حماد العنزي، أن السويسري مارسيل كولر قام بإدارة مباراة سياتل ساوندرز بذكاء، مضيفاً أن التغيرات التي أجراها السويسري أحدثت الفارق وساهمت في فوز الأهلي والتأهل لنصف نهائي المونديال.

وعن تأهل الهلال لدور نصف النهائي المونديال، قال العنزي،«إن الهلال السعودي قدم مباراة عظيمة أمام الوداد المغربي ونجح في العودة للقاء في الوقت القاتل، بهدف كنو، واستطاع الفوز والتأهل، قائلاً «الأهلي والهلال خير من يمثلنا في نصف نهائي كأس العالم للأندية».