منتشرة في 5 قارات.. معلومات خطيرة عن امتلاك الصين أسطولا من المناطيد

أفادت مصادر صحفية، نقلا عن مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، أن الصين تمتلك أسطولا من مناطيد المراقبة للتجسس في سماء 5 قارات حول العالم.

ووفقا لوكالة رويترز، قال المسؤول الأمريكي، إن المنطاد الصيني الذي أسقطته القوات الأمريكية، هو واحد من ذلك الأسطول.

وأضاف، أن المنطاد لم يكن مرتبطا بالأرصاد الجوية بل كان منطادا أرادت الصين استخدامه للتجسس على مواقع عسكرية حساسة.

وعلى الجانب الآخر، أعربت وزارة الخارجية الصينية عن احتجاجها على الإجراءات الأمريكية التي أدت إلى إسقاط بالون الطقس الصيني في البيان المنشور على ‏‏موقع‏‏ الوزارة، وفقا لوكالة تاس الروسية.

وقالت وزارة الخارجية الصينية، في بيان لها: ‏"يعرب الجانب الصيني عن رفضه الشديد واحتجاجه على القوة التي تستخدمها الولايات المتحدة لمهاجمة منطاد مدني بدون طيار".

وأشارت إلى أن الصين أخطرت الجانب الأمريكي مرارا وتكرارا في وقت سابق بعد التحقق من أن المنطاد مخصص للاستخدام المدني ودخل المجال الجوي الأمريكي بسبب قوة قاهرة، وكان هذا وضعا غير متوقع على الإطلاق.‏

‏وأضافت الوزارة أن الصين تحتفظ بالحق في الرد الإضافي المطلوب وستحمي بشكل حاسم حقوقها ومصالحها المشروعة.‏