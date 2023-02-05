مواعيد مباريات اليوم الأحد 5 - 2 - 2023 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الأحد مباريات مهمة في كل ملاعب العالم، أبرزها مواجهة توتنهام أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي، بينما يلعب ريال مدريد أمام ريال مايوركا في بطولة الدوري الإسباني .
الدوري الإنجليزي
نوتينجهام فورست vs ليدز يونايتد – الساعة 4 عصرا - قناة beIN Sports 1 HD Premium
توتنهام vs مانشستر سيتي – الساعة 6:30 مساء - قناة beIN Sports 1 HD Premium
الدوري الإسباني
ريال مايوركا vs ريال مدريد – الساعة 3 عصرا - قناةbeIN Sports HD 1
جيرونا vs فالنسيا – الساعة 5:15 مساء - قناة beIN Sports HD 1
ريال سوسييداد vs بلد الوليد – الساعة 7:30 مساء - قناة beIN Sports HD 1
برشلونة vs إشبيلية – الساعة 10 مساء - قناة beIN Sports HD 1
الدوري الإيطالي
سبيزيا vs نابولي – الساعة 1:30 ظهرا - قناة AD SPORTS Premium 1
تورينو vs أودينيزي – الساعة 4 عصرا - قناة AD SPORTS Premium 1
فيورنتينا vs بولونيا – الساعة 7 مساء - قناة AD SPORTS Premium 1
انتر ميلان vs ميلان - الساعة 9:45 مساء - قناة AD SPORTS Premium 1
الدوري الألماني
شتوتجارت vs فيردر بريمن – الساعة 4:30 عصرا
فولفسبورج vs بايرن ميونخ – الساعة 6:30 مساء
الدوري الفرنسي
كليرمون فوت vs موناكو – الساعة 2 ظهرا
اجاكسيو vs نانت – الساعة 4 عصرا
لوريان vs أنجيه – الساعة 4 عصرا
أوكسير vs ستاد ريمس – الساعة 4 عصرا
ستراسبورج vs مونبلييه – الساعة 4 عصرا
ستاد بريست vs لانس – الساعة 6 مساء
مارسيليا vs نيس – الساعة 9:45 مساء
الدوري التركي
اسطنبول سبور vs ألانيا سبور – الساعة 12:30 ظهرا
هاتاي سبور vs قاسم باشا – الساعة 3 عصرا
جالاتا سراي vs طرابزون سبور – الساعة 6 مساء
الدوري المصري
الداخلية vs أسوان – الساعة 2:45 ظهرا - قناة 2 on time sport
غزل المحلة vs حرس الحدود – الساعة 2:45 ظهرا - قناة on time sport
سيراميكا كليوباترا vs إنبي – الساعة 7 مساء - قناة 2 on time sport
الاتحاد السكندري vs الإسماعيلي – الساعة 7 مساء - قناة on time sport