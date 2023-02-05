الصحف السعودية.. المملكة تدشن أول حافلة نقل عام كهربائية للنقل الجماعي.. عودة العشرات من أسرى الحرب الروس والأوكرانيين إلى ديارهم بعد تبادل الأسرى

سلطت الصحف السعودية، اليوم الأحد، الضوء على أهم القضايا الدولية والإقليمية والمحلية التي تهم المواطن السعودي والعربي.

صحيفة "عكاظ"

سلطت عكاظ الضوء على طرح وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان استطلاعاً لمشروع قانون قواعد ومعايير أسماء المرافق العامة، يهدف إلى تحديد مدلول أسماء المرافق العامة ونطاقها، وتحديد الأحكام العامة والخاصة التي يتم تطبيقها على أسماء المرافق العامة.

وضمت مواد المشروع 23 مادة، تشمل مجموعة القواعد والمعايير التي يتم تطبيقها على مسميات المرافق، إضافة إلى السياسات والآليات الخاصة بنشر وإتاحة بيانات أسماء المرافق العامة، بما يضمن حماية حقوق الملكية الفكرية والمحافظة على الخصوصية والسرية.

وحذرت مواد المشروع من استخدام أسماء المقدسات، مع جواز للجهات الحكومية توقيع عقود رعاية لحقوق تسمية المرافق العامة لفترة زمنية محددة، كما لا يجوز تسمية أي مرفق عام بأسماء الله الحسنى باستثناء بعضها، ولا يجوز تسمية أي مرفق عام بأسماء أحد ملوك المملكة أو ولي العهد أو رؤساء الدول الصديقة والشقيقة إلا بعد موافقة المقام السامي.

وفي خبر آخر، تجاوبت أمانة العاصمة المقدسة مع تقرير «عكاظ» عن «أمطار مكة الموسمية.. معاناة متكررة وحلول لا تجدي»، وأبلغ مدير الاتصال المؤسسي ممدوح الدهاس أن الأحياء توجد بها شبكة قائمة وتم تنفيذ عدد من مشاريع التحسين من الوزارة، وحاليا اعتمدنا حزمة عاجلة من مشاريع رفع الكفاءة والتطوير للشبكات القائمة؛ ومنها حي الشهداء وحي الزاهر وشارع قصر الضيافة.

وأضاف الدهاس أن الأمانة طرحت عدداً من المشاريع لمعالجة العديد من المواقع الحرجة؛ ومن ضمنها حارة الوفيان، وهي تحت إجراء الترسية، وتوقيع العقود مع عدد من الشركات المتخصصة سيكون لها الأثر الفعال في معالجة المواقع المرصودة، وسيكون لها دور كبير في رفع معاناة سكان تلك الأحياء ومتوقع بدء أعمال المشروع خلال الأشهر الثلاثة القادمة.

صحيفة "المدينة"

وفي المدينه، دشن رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف الدكتور رميح بن محمد الرميح، بحضور أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، ورئيس الشركة السعودية للنقل الجماعي (سابتكو ) المهندس خالد الحقيل بجدة، أول حافلة نقل عام كهربائية في المملكة، التي ستقدم خدماتها لسكان محافظة جدة ضمن مسارات النقل العام التي تشغلها شركة سابتكو، وإطلاق وتشغيل النماذج الحديثة لحافلات نقل الركاب الكهربائية.

وأشارت الهيئة إلى أن هذا التدشين يأتي ضمن مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية الهادفة إلى خفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 25 بحلول 2030، وكذلك تبني الوسائل والتقنيات الحديثة في أنشطة وخدمات النقل لخفض الانبعاثات الكربونية، والمساهمة في رفع مستوى جودة الحياة في المدن المركزية، من خلال وسائل نقل صديقة للبيئة.

وأفادت الهيئة، أن الحافلة تستطيع السير لمسافة 300 كيلو في الشحنة الواحدة، وتعد من الحافلات الحديثة ذات الكفاءة العالية إذ تستهلك الكهرباء بأقل من 10 مقارنة بالحافلات الكهربائية الأخرى، وستعمل ضمن مسار A7 الذي يربط الخالدية بالبلد عبر شارع الأمير سعود الفيصل مرورًا بطريق المدينة المنورة، في حين يستفيد من خدماتها الركاب في أحياء الخالدية، والروضة، والأندلس، والرويس، والبغدادية، والبلد.

وفي خبر آخر، بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، إلى الرئيس «رانيل ويكريميسينغ»، رئيس جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة، ولحكومة وشعب جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، مماثلة إلى الرئيس السيرلانكي، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

صحيفة "الوطن"

أما من الناحية الدولية، سلطت الوطن الضوء على عودة العشرات من أسرى الحرب الروس والأوكرانيين إلى ديارهم بعد تبادل الأسرى، حسبما قال مسؤولون من الجانبين.

وذكر كبير مساعدي الرئاسة الأوكرانية، أندريه يرماك، في رسالة على تلجرام، إنه تم إطلاق سراح 116 أوكرانيًا.

وقال إن بين الأسرى المفرج عنهم القوات التي صمدت في ماريوبول خلال حصار موسكو الذي استمر لأشهر، والذي حوّل المدينة الساحلية الجنوبية إلى أطلال، بالإضافة إلى مقاتلين من منطقة خيرسون، وقناصة تم أسرهم خلال المعارك الشرسة الجارية لمدينة بخموت الشرقية.

وفي غضون ذلك، أعلن مسؤولو دفاع روسي أن 63 جنديًا روسيًا عادوا من أوكرانيا عقب التبادل، بما في ذلك بعض سجناء «الفئة الخاصة» الذين تم الإفراج عنهم بعد وساطة، ولم يذكر بيان صادر عن وزارة الدفاع الروسية تفاصيل عن هؤلاء الأسرى من «الفئة الخاصة».

ومن جهة أخرى لقي ما لا يقل عن ثلاثة مدنيين مصرعهم فى أوكرانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث قصفت القوات الروسية تسع مناطق فى جنوب البلاد وشمالها وشرقها، وفقا لتقارير بثها التلفزيون الأوكرانى من قبل حكام المناطق. وقال الحاكم المحلي بافلو كيريلينكو في تحديث برقية صباح يوم السبت إن شخصين قتلا وأصيب 14 آخرون في منطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا جراء القصف الروسي والضربات الصاروخية. وشملت حصيلة القتلى رجلاً قتل وأصيب سبعة آخرون بعد أن ضربت صواريخ روسية بلدة توريتسك في منطقة دونيتسك.

وفي خبر آخر، أدى انحراف قطار عن القضبان، وما نتج عنه من حريق كبير، إلى إصدار أمر إخلاء وإعلان حالة الطوارئ في قرية في أوهايو بالقرب من خط ولاية بنسلفانيا.

وقالت شركة السكك الحديدية نورفولك ساذرن، في بيان، إن نحو 50 سيارة خرجت عن مسارها، بينما كان قطار يحمل مجموعة متنوعة من الشحنات من ماديسون بولاية إلينوي، إلى كونواي بولاية بنسلفانيا. ولم ترد معلومات فورية عن سبب الانحراف، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

وأعلن رئيس بلدية ترينت كونواي حالة الطوارئ، مشيرًا إلى «خروج القطار عن مساره بمواد خطرة». قال نورفولك ساذرن، إن القطار كان يحمل أكثر من 100 سيارة، تم تصنيف 20 منها على أنها تحمل مواد خطرة، تم تعريفها على أنها حمولة يمكن أن تشكل أي نوع من الخطر «بما في ذلك المواد القابلة للاشتعال أو القابلة للاحتراق أو المخاطر البيئية».

وقال المجلس الوطني لسلامة النقل إنه «سيطلق فريق go-team للتحقيق» في الانحراف عن المسار، وسيقوم عضو مجلس الإدارة مايكل جراهام «بالعمل كمتحدث رسمي في الموقع».