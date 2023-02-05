ورش ثقافية وفنية وأنشطة رياضية|انطلاق فعاليات برنامج ملتقى النشء بـ«نجع شيبانة» برفح 

انطلقت فعاليات برنامج ملتقى النشء بقرية نجع شيبانة برفح، محافظة شمال سيناء ، والخاص بتلاميذ المدارس ،طبقاً لبروتوكول التعاون المشترك بين وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني ووزارة الشباب والرياضة ، تحت رعاية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ،والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، وتحت رعاية اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء .

حضر الملتقي اللواء جمال عبدالناصر رئيس مركز ومدينة رفح ، وبحضور الحسيني المرسى منسق مبادرة "أنت الأغلى"بوزارة التربية والتعليم ، ورمضان احمد منسق الأزهر الشريف، ومنسقة البرنامج بوزارة الشباب والرياضة ، والشيخ إبراهيم أبو عليان والشيخ سلامة أبو عليان شيوخ قبائل القريه، وموجهى عموم الأنشطة .

مسابقات متنوعة

وقد تضمنت فعاليات الملتقي ، تنفيذ ورش ثقافية وفنية ، وأنشطة رياضية ومسابقات متنوعة ، وفقرات حرة، بمشاركة تلاميذ المدرسة. حيث سيقام حفل ختام الملتقي وتوزيع الشهادات يوم الأربعاء القادم ٨ فبراير ٢٠٢٣م، طبقا للجدول المعد تتفيذه بعدد من المدارس التابعة للادارات التعليمية.

وتفقد حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم وكيل الوزارة ومرافقيه، بالمرور على ورش العمل والتى أقيمت بالفصول الدراسية، التي تضم (٣٠) طالباً وطالبة بكل فصل، كما شاهد الألعاب والمسابقات الرياضية.

مفهوم الإنتماء

و أفاد رضوان ، بأن هذه المبادرة في إطار التعاون المشترك بين وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني ،ووزارة الشباب والرياضة،وذلك للاهتمام بالنشء وترسيخ مفهوم الانتماء ،وتنمية القيم السامية والأخلاق الحميدة لهم ،واعداد جيل لديه القدرة على التفكير الإبداعي للمشاركة في التنمية والحفاظ على النسيج الوطني .

كما تهدف المبادرة ، الي تعظيم القيم الأصيلة الصالحة وبث روح التعاون والتسامح فى نفوس أبنائنا الطلاب ،وتشجيع الطلاب على العمل التعاوني كفريق جماعى واحد والتنافس الحر بين الطلاب.



