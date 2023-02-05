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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الدولار بـ 30.24.. أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم| فيديو

أسعار العملات اليوم
أسعار العملات اليوم - سعر الدولار

قدّمت الإعلامية رشا مجدي خلال برنامج «صباح البلد» الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي على قناة «صدى البلد»، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم بالجنيه المصري الأحد 5 فبراير 2023.

سعر الدولار اليوم  

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 30.24 جنيه للشراء و30.33 جنيه للبيع.

سعر اليورو 

سعر اليورو 33.26 جنيه للشراء و33.37 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترلينى 37.42 جنيه للشراء و 37.54 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي 

سعر الريال السعودي 8.05 جنيه للشراء و 8.08 جنيه للبيع

سعر الدينار الكويتى

سعر الدينار الكويتى 99.20 جنيه للشراء و 99.54 جنيه للبيع.

 

أسعار الدولار اليوم 

العملات اسعار الدولار اليوم سعر اليورو سعر الجنيه الاسترليني سعر الريال سعر الدينار الكويتي سعر الدولار

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