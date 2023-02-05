الدولار بـ 30.24.. أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم| فيديو

قدّمت الإعلامية رشا مجدي خلال برنامج «صباح البلد» الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي على قناة «صدى البلد»، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم بالجنيه المصري الأحد 5 فبراير 2023.

سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 30.24 جنيه للشراء و30.33 جنيه للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو 33.26 جنيه للشراء و33.37 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترلينى 37.42 جنيه للشراء و 37.54 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 8.05 جنيه للشراء و 8.08 جنيه للبيع

سعر الدينار الكويتى

سعر الدينار الكويتى 99.20 جنيه للشراء و 99.54 جنيه للبيع.

أسعار الدولار اليوم