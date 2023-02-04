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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تعرف على أسعار العملات الأجنبية اليوم السبت .. فيديو

اسعار العملات
اسعار العملات

استعرض برنامج "صباح البلد" والمذاع عبر قناة "صدى البلد" من تقديم رشا مجدي ، اليوم السبت ، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الجمعة 4- 2-2023.
 سعر الدولار اليوم  
سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 30.31 جنيه للبيع، و30.21 جنيه للشراء.

سعر اليورو 
سعر اليورو 33.32 جنيه للبيع، و33.21 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 37.33 جنيه للبيع، و37.21 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي
سعر الريال السعودي 8.07 جنيه للبيع، و8.05 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي 
سعر الدينار الكويتي 99.46 جنيه للبيع، و99.12 جنيه للشراء.

برنامج صباح البلد رشا مجدي سعر اليورو توك شو سعر الجنيه الاسترليني

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