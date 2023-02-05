ماذا يحدث إذا تخليت عن السكر الأبيض لمدة أسبوعين؟

يعد السكر من أكثر الأشياء التي لا يمكن التخلي عنها وقدم الدكتورة بكر محمود استشاري التغذية العلاجية فوائد التوقف عن تناول السكر وقال بكر ماذا يحدث اذا تخليت عن السكر الأبيض لمدة أسبوعين .

١.تقليل الشعور بالجوع الدائم والتوقف عن الشكوى المزعجة الشعور بالنهم والشراهة حتى بعد إنهاء وجبتي مباشرة ..

فان السكر يمتص مباشرة وبكامله دفعة واحدة من الأمعاء ليُصب مباشرة في مجرى الدم ..

حيث إن السكر يستفز البنكرياس بشكل عاجل وطارئ لإفراز الأنسولين للتعامل بسرعة مع هذا الارتفاع في سكر الدم قبل أن يحدث ضررا لأعضاء الجسم وأهمها الدماغ و يتم إفراز الأنسولين بشكل كبير يتبع ذلك انخفاض حاد في سكر الدم..

٢.الإقلاع عن السكر يمنع الرغبة في تناول السكر فقط نتماسك لثلاثة أيام لاغير قد يحدث بعض اعراض كالصداع والشره للنشويات و التوتر .. فقط تمر تلك الفترة ثم لن تفكر في السكر مرة أخرى.

٣.تقليل الشعور بالإعياء خاصة بعد تناول الطعام ارتفاع مستويات السكر بالدم يؤذي المخ والأعصاب بشكل مباشر سواء على المدى الطويل أو حتى على المدى القصير.

الدماغ تكون في احسن حالات الانتباه واليقظة والنشاط حين يكون سكر الدم في معدلاته الطبيعية أو حتى منخفضا بشكل طفيف..

لا تقلق على أداء دماغك حتى لو انخفض السكر في الدم المخ يستطيع استعمال مصادر أخرى لإنتاج الطاقة ليعمل بكفاءة.

٤.تحسين المزاج والهدوء والاعتدال .. قد تجد نفسك أكثر لطفا وهدوءا أن تخليت عن السكر لأسبوعين فقط .. لاحظ فرط الحركة وقلة الانتباه والتوتر الزائد في الأطفال بعد تناولهم لوجبة عالية المحتوى من السكر .. تخيل إذن أن يتم تعاطي السكر على مدار اليوم بشكل منتظم .



٥.التخلص من السوائل المحبوسة داخل الجسم بدون داعي حمل زائد على القلب والرئتين كل جرام من السكر يخزن معه ٤ جرامات من السوائل بدون داع .

إذا تخلصت من السكر حتما ستفقد بعض الوزن وحتما سيقل محيط خصرك.

٦. أن التخلي عن السكر هو التخلي عن بعض السعرات التي تساهم بشكل فعال في فقدان بعض الوزن

٧.التخلي عن السكر يساهم بشكل فعال في الحفاظ على نضارة وحيوية البشرة وتقليل حبوب الشباب .

٨.السكر هو من الأغذية التي ترفع حالة الالتهاب العام في الجسم .

الخلاصة أن التوقف عن تناول السكر تظهر نتائجه الإيجابية بعد اسبوعين وقد توجد بعض المعاناة خلال أول ثلاث ايام. .



