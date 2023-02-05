الفرعون يتهاوى.. تقييم صادم لـ محمد صلاح أمام وولفرهامبتون من الصحف الإنجليزية

حصل الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول، على تقييم صادم من الصحف الإنجليزية، بناء على ما قدمه أمام وولفرهامبتون مساء أمس السبت، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

تقييم صادم لمحمد صلاح أمام وولفرهامبتون من الصحف الإنجليزية

وشارك محمد صلاح في خسارة ليفربول أمام وولفرهامبتون دون أن يسجل أي أهداف لإنقاذ الريدز.

وتقوم الصحف الإنجليزية بتقييم كل لاعب بناء على أدائه بعد كل مباراة مع فريقه، حيث حصل الدولي المصري على تقييم ما بين 4 و5 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع لـ4.3 درجة من عشرة.

وتلقى فريق ليفربول سابع هزائمه في الدوري الإنجليزي، وذلك بالهزيمة العريضة أمام ولفرهامبتون بثلاثية نظيفة.

ويحتل فريق ليفربول المركز العاشر في جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي الممتاز.