التموين تؤكد: الفاتورة أمان المواطن.. وهذه عقوبة الأوكازيون الوهمي| تفاصيل

كشف المهندس عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، تفاصيل انطلاق الأوكازيون الشتوي بداية من غدً، الاثنين، قائلًا إن الأوكازيون مستمر لمدة شهر، مؤكدًا أن أمر المشاركة فيه يكون بإرادة أصحاب المحال دون أي فرض من الدولة.

وأضاف “خليل”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج" الأخبار" المُذاع عبر فضائية “ دي إم سي”، اليوم الأحد، أن التصريح للمشاركة في الأوكازيون يتم بدون أي رسوم إدارية، ويتم استخراجه خلال ساعات، مشيرًا إلى أن أوكازيون هذا العام تصل فيه التخفيضات إلى 50% وقد تزيد على ذلك.

التموين تحذر من عقوبة الأوكازيون الوهمي

وأكد رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين أهمية وضع الأسعار قبل وبعد التخفيضات، معقبًا: “لازم يكون في تخفيضات حقيقية”، محذرًا أنه في حالة وجود بما يسمى الأوكازيون الوهمي سيتعرض من يفعل ذلك للمساءلة القانونية.

شروط السلع في الأوكازيون

وأشار إلى أن السلع يجب أن تكون خالية من أية عيوب، وتكون على حالتها الأولى من حيث الجودة قبل فترة الأوكازيون.

كيف يستفيد التاجر والمواطن من فترة الأوكازيون؟

وأوضح أن فترة الأوكازيون فرصة جيدة للمواطن والتاجر، فالمواطن يحصل على السلع التي يحتاجها بأسعار مناسبة وبجودة عالية، فيما يقوم التاجر بالاستفادة من الحيز الذي تشغله هذه البضائع.

مشاركة 4000 محل تجاري

وذكر أن الأوكازيون هذا الموسم بدأ بمشاركة 300 محل، فيما يتم استهداف مشاركة 4000 محل خلال هذه الفترة، لافتا إلى أن الأوكازيون لا يتضمن فقط الملابس، بل جميع الأنشطة التجارية.

مناشدة عاجلة للمواطنين

ووجه مناشدة للمواطنين بالتبليغ عن أية أوكازيونات وهمية أو في حالة وجود عيوب بالسلع أو عدم إعطاء فاتورة، مؤكدًا أن الفاتورة أمان للمواطن “خد الفاتورة قبل ما تطلع من المحل وراجع بضاعتك”.

