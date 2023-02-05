هل ينجح المارد الأحمر ببلوغ نهائي المونديال على حساب ريال مدريد؟

فصل جديد في تاريخ كتابة كرة القدم يكتبه النادي الأهلي بأحرف من نور في مونديال الأندية، فقد نجح الفريق، في خطف تأهل تاريخي للقلعة الحمراء للدور نصف النهائي للمرة الخامسة في تاريخه.

هذه المرة على أرض المغرب في مدينة طنجة المغربية، بعد أن نجح محمد مجدي قفشة في خطف هدف الفوز على فريق سياتل ساوندرز الأمريكي، من تسديدة قوية في الدقيقة 88 منحت التأهل للنادي الأهلي للدور نصف النهائي لمونديال الأندية.

المباراة في مجملها جاءت قوية وحافلة بالندية، والنادي الأهلي تفوق في الشوط الثاني مع تغييرات مارسيل كولر، المدير الفني للفريق.

تنتظره مواجهة من العيار الثقيل ضد ريال مدريد

صعد الأهلي لتنتظره مواجهة من العيار الثقيل ضد ريال مدريد الإسباني، بطل أوروبا، يوم الأربعاء المقبل.

والأهلي سبق له الفوز على ريال مدريد بهدف دون رد للاعبه النيجيري صنداي خلال اللقاء الودي الذي جمع الفريقين في عام 2001 باحتفالية نادي القرد باستاد القاهرة.

ويملك الريال في كتيبة نجومه تحت قيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، لاعبه المخضرم كريم بنزيما، ولوكا مودريتش، وتوني كروس وتيبو كورتوا وغيره من النجوم.

المنافسة على اللقب

والنادي الأهلي يسعى هذه المرة لأول مرة في مسيرته إلى التأهل للنهائي والمنافسة على اللقب

واستعرضت القاهرة الإخبارية خلال تقرير لها، عن الأرقام القياسية، بعد تأهل الأهلي إلى نصف نهائي مونديال الأندية، بفوزه أمس على فريق سياتل ساوندرز الأمريكي بهدف دون رد.

أكد التقرير، أن النادي الأهلي أصبح أكثر فريق شارك في مونديال الأندية بواقع 20 مباراة، إضافة إلى أنه تأهل إلى نصف النهائي للمرة الخامسة في تاريخه.

حقق فوزه الثامن في تاريخ مشاركاته في مونديال الأندية

وذكر التقرير، أن النادي الأهلي حقق فوزه الثامن في تاريخ مشاركاته في مونديال الأندية، ورفع رصيده من الأهداف إلى 21 هدف.

الأهلي يخرج بشباك نظيفة للمرة الرابعة

جدير بالذكر أن مارسيل كولر خامس مدرب يقود الأهلي في كأس العالم للأندية، وقد نجح الحارس محمد الشناوي أن يخرج بشباك نظيفة للمرة الرابعة بالمونديال.

ريال مدريد "معندهمش دلع" والأهلي عودنا "مفيش مستحيل"

وقال الناقد الرياضي حمدي الحسيني، إن ريال مدريد هو نادي القرن الأوروبي ومن أهم الفرق في العالم وله تاريخ كبير في البطولات الأوروبية وكأس العالم للأندية، ولكن النادي الأهلي “عودنا مفيش مستحيل”.

وتابع «حمدي الحسيني» خلال لقائه مع الإعلامية لميس سلامة ببرنامج «صباح البلد» الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي على قناة «صدى البلد»: «فريق ريال مدريد يلعب كل مبارياته بكل جدية، والمعروف عنه إنه نادي أوروبي ومفيش عندهم دلع».

المباراة كبيرة والجميع فخور بالنادي الأهلي

وأضاف «حمدي الحسيني» أنه لأول مرة مباراة ودية بين نادي القرن الافريقي ونادي القرن الأوروبي بشكل رسمي، مؤكدا أن المباراة كبيرة والجميع فخور بالنادي الأهلي أي كانت النتيجة، لأن كرة القدم بها كل شيء ومتوقع .

الأهلي عودنا مفيش مستحيل

وأوضح الناقد الرياضي حمدي الحسيني، أن النادي الأهلي قدم دورا جيدا جدا وظهر بشكل بطولي وقدم مباراة مع المنافسين مشرف، لذلك يتمنى التوفيق أمام ريال مدريد.