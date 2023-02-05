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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد سراج : الأهلي لا يشعر بالرهبة من اللعب أمام ريال مدريد

الاهلي وريال مدريد
الاهلي وريال مدريد

أعرب محمد سراج الدين، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، عن سعادته بالفوز الثمين الذي حققه فريقه على حساب سياتل الأمريكي في ربع نهائي كأس العالم للأندية.

وقال محمد سراج الدين، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، : " كنت أشعر بالقلق على الأهلي طوال المباراة وليس الدقائق الأخيرة فقط، ونستحق هذا الفوز الذي جاء على حساب فريق عنيد".

وأضاف:" كولر يمنحنا الشعور بالطمأنينة فهو يدرس المنافسين بشكل جيد ويستعد بقوة لكل المواجهات، لدي ثقة كبيرة في لاعبي الأهلي لأنهم يملكون الخبرات خاصة وأنها المشاركة الثالثة لهم في المونديال".

وتابع :" الأهلي لا يشعر بالرهبة من اللعب أمام ريال مدريد ونتمنى أن يكون التوفيق حليفنا، وأتمنى حدوث مفاجأة في لقاء الأهلي مع ريال مدريد".

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