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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بنزيما وهازارد وميندي.. أبرز غيابات ريال مدريد أمام الأهلي بمونديال الأندية

صدى البلد

شارك الإعلامي الرياضي احمد شوبير منشوراً عن أبرز غيابات ريال مدريد في مواجهة الأهلي يوم الأربعاء بكأس العالم للأندية.

وكتب: "غياب كريم بنزيما وميليتاو وهازارد و لوكاس فاسكيز وفيرلاند ميندي عن قائمة ريال مدريد أمام الأهلي". 

ويلتقي النادي الأهلي بمنافسه ريال مدريد الإسباني، علي ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله ، ضمن منافسات دور نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها الغرب . 

موعد مباراة الاهلي ضد ريال مدريد 

تقام مباراة الأهلي وريال مدريد يوم الأربعاء المقبل 8 فبراير 2023، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

ويسجل الأهلي في هذه البطولة، ظهوره الثامن بكأس العالم للأندية، كما وصل إلى المربع الذهبي للمرة الخامسة في تاريخه.

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شكراً على حسن تعاونكم.. تعليق ساخر من شوبير لقناة الزمالك

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