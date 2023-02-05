أفشة لم يحرز هدفاً أمس.. خالد الغندور يثير الجدل بهذا المنشور

شارك الاعلامي خالد الغندور منشوراً عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب: “مجرد معلومة أفشة لم يحرز هدفاً أمس صاحب الهدف هو لاعب سياتل الامريكي اللي حول كرة عشوائية وسهلة للحارس فغيّر اتجاهها لأقصي الناحية الشمال فدخلت المرمي وأعتقد اي واحد بيفهم كورة هيقول نفس كلامي ومرة أخيرة مبروك للاهلي و جمهوره بس بلاش شغل رمي الكلام علي الزمالك”.

ويلتقي النادي الأهلي بمنافسه ريال مدريد الإسباني، علي ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله ، ضمن منافسات دور نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها الغرب .

موعد مباراة الاهلي ضد ريال مدريد

تقام مباراة الأهلي وريال مدريد يوم الأربعاء المقبل 8 فبراير 2023، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

ويسجل الأهلي في هذه البطولة، ظهوره الثامن بكأس العالم للأندية، كما وصل إلى المربع الذهبي للمرة الخامسة في تاريخه.