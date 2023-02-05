ملك إفريقيا العظيم.. الصحف الإسبانية تحذر ريال مدريد من قوة الأهلي

سلطت الصحف الإسبانية الضوء على تأهل فريق الأهلي لمواجهة ريال مدريد في الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية 2022.

وحقق الأهلي فوزا قاتلا على ريال سياتل ساوندرز الأمريكي بهدف نظيف سجله محمد مجدي أفشة في الدقيقة 88، ليتأهل المارد الأحمر لمواجهة ريال مدريد، الأربعاء المقبل في نصف النهائي.

ماذا قالت الصحف الإسبانية عن مواجهة الأهلي وريال مدريد؟

ماركا: الأهلي ملك إفريقيا العظيم في مواجهة ريال مدريد الأربعاء

ذكرت الصحيفة أن الأهلي “بطل إفريقيا” 10 مرات سيكون منافس ريال مدريد في نصف النهائي، بعدما نجح في تسجيل هدفا قاتلا عن طريق محمد مجدي أفشة.

صحيفة “ماركا”

موندوديبورتيفو: الأهلي سيواجه ريال مدريد في نصف النهائي

وحذرت الصحيفة نادي ريال مدريد من قوة الأهلي، حيث ذكرت أن المارد الأحمر سيحاول مباغتة الميرنجي بطل مونديال الأندية 4 مرات، في محاولة لاقتناص بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية.

موندو ديبورتيفو

سبورت: الأهلي يلتقي ريال مدريد في نصف النهائي

سلطت الصحيفة الضوء على قوة الأهلي كثاني أكثر فريق تحقيقا للانتصارات في مونديال الأندية برصيد 8 انتصارات، خلف ريال مدريد متصدر الترتيب بـ 10 انتصارات.

صحيفة سبورت



