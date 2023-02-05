البروفة الأخيرة قبل الأهلي.. ريال مدريد في ضيافة مايوركا بالدوري الإسباني

يحل فريق ريال مدريد ضيفا ثقيلا على نظيره ريال مايوركا، اليوم الأحد، في تمام الثالثة عصرا، على ملعب إيبيروستار، ضمن منافسات الجولة الـ 20 من مسابقة الدوري الإسباني.

ويسعى فريق ريال مدريد بقيادة مديره الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي، لتحقيق الفوز على ريال مايوركا في مباراة اليوم، وتقليص فارق النقاط “مؤقتا” مع برشلونة إلى نقطتين.

وتعد مباراة اليوم هي البروفة الأخيرة لفريق ريال مدريد قبل مواجهة الأهلي المصري، يوم الأربعاء المقبل في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية.

وخاض ريال مدريد 19 مباراة في مسابقة الدوري الإسباني هذا الموسم، فاز في 14 لقاء، وتعادل في 3 مناسبات، وخسر مواجهتين.

ويفقد ريال ريال مدريد خدمات مل من كريم بنزيما وإيدير ملياتو وإيدين هازارد بسبب الإصابة.

وجاءت قائمة ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: كورتوا، لونين، لويس لوبيز.

خط الدفاع: كارفاخال، ألابا، فاييخو، ناتشو، أودريوزولا، روديجر.

خط الوسط: كروس، مودريتش، كامافينجا، فالفيردي، تشواميني، ثيبايوس.

خط الهجوم: أسينسيو، فينيسيوس جونيور، رودريجو، ماريانو.

على الجانب الآخر، يطمح فريق ريال مايوركا في مصالحة جماهيره بتحقيق نتيجة إيجابية أمام ريال مدريد، بعد الخسارة أمام قادش بهدفين دون رد في الجولة الماضية.

ويحتل ريال مدريد وصافة ترتيب مسابقة الدوري الإسباني برصيد 45 نقطة، خلف برشلونة متصدر الترتيب بـ 50 نقطة، بينما يتواجد قادش في المركز العاشر بـ 25 نقطة.