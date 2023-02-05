عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

البروفة الأخيرة قبل الأهلي.. ريال مدريد في ضيافة مايوركا بالدوري الإسباني

فريق ريال مدريد
فريق ريال مدريد

يحل فريق ريال مدريد ضيفا ثقيلا على نظيره ريال مايوركا، اليوم الأحد، في تمام الثالثة عصرا، على ملعب إيبيروستار، ضمن منافسات الجولة الـ 20 من مسابقة الدوري الإسباني.

ويسعى فريق ريال مدريد بقيادة مديره الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي، لتحقيق الفوز على ريال مايوركا في مباراة اليوم، وتقليص فارق النقاط “مؤقتا” مع برشلونة إلى نقطتين.

وتعد مباراة اليوم هي البروفة الأخيرة لفريق ريال مدريد قبل مواجهة الأهلي المصري، يوم الأربعاء المقبل في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية.

وخاض ريال مدريد 19 مباراة في مسابقة الدوري الإسباني هذا الموسم، فاز في 14 لقاء، وتعادل في 3 مناسبات، وخسر مواجهتين.

ريال مدريد عن مواجهة الأهلي بكأس العالم للأندية: كرة القدم أصبحت متكافئة

محمد سراج : الأهلي لا يشعر بالرهبة من اللعب أمام ريال مدريد

ويفقد ريال ريال مدريد خدمات مل من كريم بنزيما وإيدير ملياتو وإيدين هازارد بسبب الإصابة.

وجاءت قائمة ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: كورتوا، لونين، لويس لوبيز.
خط الدفاع: كارفاخال، ألابا، فاييخو، ناتشو، أودريوزولا، روديجر.
خط الوسط: كروس، مودريتش، كامافينجا، فالفيردي، تشواميني، ثيبايوس.
خط الهجوم:  أسينسيو، فينيسيوس جونيور، رودريجو، ماريانو.

على الجانب الآخر، يطمح فريق ريال مايوركا في مصالحة جماهيره بتحقيق نتيجة إيجابية أمام ريال مدريد، بعد الخسارة أمام قادش بهدفين دون رد في الجولة الماضية.

ويحتل ريال مدريد وصافة ترتيب مسابقة الدوري الإسباني برصيد 45 نقطة، خلف برشلونة متصدر الترتيب بـ 50 نقطة، بينما يتواجد قادش في المركز العاشر بـ 25 نقطة.

ريال مدريد مايوركا الدوري الإسباني أنشيلوتي الأهلى كأس العالم للاندية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الشهادة الاعدادية برقم الجلوس 2023 في جميع المحافظات .. اعرف نتيجتك

تراجع عيار 21 الآن 250 جنيهًا|أسعار الذهب تهبط بقوة بعد قرار البنك المركزي

افتكروا كلامي.. خالد الغندور يتوقع نتيجة الأهلي وريال مدريد في كأس العالم للأندية

64 حصان .. حكاية تليفون أنهى مسيرة الجميلة إيناس نور

شكراً على حسن تعاونكم.. تعليق ساخر من شوبير لقناة الزمالك

انفراجة في أزمة قيد لاعبي الزمالك.. واتحاد الكرة مهدد

وزارة الشباب والرياضة تعلن إذاعة مباراة الأهلي ضد ريال مدريد

تعليق مثير من شوقي السعيد عن مواجهة الأهلي وريال مدريد

ترشيحاتنا

أمطار غزيرة وطقس غير مستقر.. الأرصاد توجّه تحذيرًا عاجلاً للمواطنين|فيديو

محافظ الوادي الجديد يعتمد نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية

بهدف تحسين قيمة المعاشات.. طريقة تعديل فئة دخل الاشتراك في التأمينات الاجتماعية

النشرة الخدمية اليوم.. تحرك أسعار الدواجن واللحوم اليوم والأسماك تتراجع

نتيجة الصف الثاني الثانوي الفصل الدراسي الاول 2023 .. استعلم عنها الآن

الدولار بـ 30.24.. أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم| فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحدث ظهور لهما.. سر لقاء غادة عادل وطليقها مجدى الهوارى

بفستان جريء.. شاهد | فيديو خطوبة نادين نسيب نجيم

قبل تحطمها في تايوان.. طائرة تقطع سيارة تاكسي إلى نصفين

بسبب تهريب آثار مصرية.. تأييد التهم الموجهة لمدير متحف اللوفر السابق| تفاصيل

فيديو

خاتم ماسي.. حبيب نادين نجيم يفاجئها بطلب يدها أمام الجميع.. فيديو

«من خير رجال مصر».. ماذا قال الرئيس السيسي عن شريف إسماعيل ؟ "فيديوجراف"

بسلاح بلاستيك.. «صدى البلد» يرصد عملية سطوح على صرافة بدولة عربية|تغطية خاصة

بالتقسيط على 20 سنة.. اشتري شقة 150 مترًا بشرط هذا المرتب| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

أبطال الهِمم.. سامحونا

إلهام أبو الفتح

دعواتي للنادي الأهلي

كريمة أبو العينين

طار في الهوا منطادي

إبراهيم شعبان

بايدن.. أمريكا أولا والجحيم للعالم

أحمد العناني

الحوار الوطني ما بين الآمال والطموحات

عمر الأحمد

المحروسة .. "المبروكة"

المستشار أسـامة الصعيدي

العلاقة الشرعية بين القانون والمجتمع

أحمد سالم

عندما خرجت الكرة من الملعب

اﻟﻤﺰﻳﺪ