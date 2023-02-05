ريال مدريد عن مواجهة الأهلي بكأس العالم للأندية: كرة القدم أصبحت متكافئة

أعرب إيميليو بوتراجينيو، مدير العلاقات المؤسسية بنادي ريال مدريد عن سعادة الملكي في المنافسه علي بطولة كأس العالم بعد تحديد المنافسة في نصف النهائي أمام النادي الأهلي .

وقال خلال تصريحاته بالموقع الرسمي لنادي ريال مدريد، إن المنافسة في البطولة تأتي بعد الفوز بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي ودليل علي النجاح الكبير الذي حققه الفريق.

وأضاف: أننا في حالة جيدة ويمكننا الاعتماد علي جميع اللاعبين، مع الأخذ في الاعتبار ضغط المباريات في جدول الدوري.

وأكمل: كرة القدم أصبحت متكافئة، يجب أن تمتلك فريق منظم دفاعيا ويمتلك قوة بدينة عالية مع التركيز علي النواحي الهجومية، إذا لم يجتمع كل هذا فإن الفريق سيعاني وجميع المواجهات السابقة تحسم بالتفاصيل الصغيرة وبجودة اللاعبين الفردية.

موعد مباراة الأهلي ضد ريال مدريد في نصف نهائي كأس العالم للأندية



يلتقي فريق الأهلي بفريق ريال مدريد الإسباني، يوم الأربعاء المقبل 8 فبراير 2023، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

ويسجل الأهلي في هذه البطولة، ظهوره الثامن بكأس العالم للأندية، كما وصل إلى المربع الذهبي للمرة الخامسة في تاريخه.