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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي يعلن عن تعاون مشترك مع ريال مدريد خلال كأس العالم.. تفاصيل

الاهلي وريال مدريد
الاهلي وريال مدريد

كشف إسلام الشاطر، الإعلامي بقناة النادي الأهلي عن الوصول لاتفاق مع ريال مدريد الإسباني لنقل كافة الكواليس المتعلقة بعملاق أوروبا عبر شاشة المارد الأحمر خلال المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها المغرب. 

وأضاف إسلام الشاطر خلال تصريحات تلفيزيونية، أن قناة النادي الأهلي تواصلت مع قناة ريال مدريد للاتفاق على نقل كافة الكواليس الخاصة بالمباراتين القادميتن للفريقين سواء النهائي أو تحديد المركز الثالث والرابع. 

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وتابع أنه سيتم نقل كافة الكواليس الخاصة بنادي ريال مدريد عبر قناة النادي الأهلي منذ لحظة وصول ملكي أوروبا إلى المغرب للمشاركة في كأس العالم وبالمثل سيتم نقل الكواليس الخاصة بالمارد الأحمر عبر فضائية مدريد . 

 

وأوضح أن الكواليس الخاصة بالتدريبات بعيدا عن الفنيات والأمور التكتيكية وفق الاتفاق المشترك بين الناديين قبل المباراة المرتقبة بينهما في نصف نهائي كأس العالم للأندية. 

وأختتم إسلام الشاطر تصريحاته قائلا: "نتمني وصول النادي الأهلي للنهائي والفوز علي ريال مدريد في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية. 

موعد مباراة الأهلي ضد ريال مدريد في نصف نهائي كأس العالم للأندية


يلتقي فريق الأهلي بفريق ريال مدريد الإسباني، يوم الأربعاء المقبل 8 فبراير 2023، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

ويسجل الأهلي في هذه البطولة، ظهوره الثامن بكأس العالم للأندية، كما وصل إلى المربع الذهبي للمرة الخامسة في تاريخه.

 

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