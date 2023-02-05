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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قتل حماته وألقي جثتها في الزبالة| إحالة أوراق عامل للمفتي بمنشأة ناصر

أرشيفية
أرشيفية

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، بإحالة أوراق عامل لاتهامه بقتل حماته خنقا وإلقاء جثتها في القمامة بمنشأة ناصر بسبب ضيقهما من الانفاق عليها بسبب عجزها واصابتها بالعمي للمفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، والسجن سنة لابنة الضحية لاشتراكها مع المتهم علي سبيل التحريض.

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عقد العزم علي  إزهاق روحها 


وجاء في أمر الإحالة الصادر من نيابة غرب القاهرة الكلية ان المتهمين حمدي . ط "22 سنة " وزوجته مني . ع 18 سنة في يوم 25 ديسمبر 2011 بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر، ، قتلوا المجني عليها سعاد محمد منصور، عمدا مع سبقالإصرار، بأن عقدا العزم وبيتا النية على إزهاق روحها لخلاف بينهما، ولضيق صدره من نفقات إقامتها رفقته.

وأوضح أمر الإحالة، أن المتهم تسلل خلف المجني عليها اثناء جلوسها لديهم مستغلا انها كفيفة فقاما بتكبيلها بالحبالثم اطبق يديه علي عنقها قاصدا من ذلك إزهاق روحها فأحدث إصابتها الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودتبحياتها على النحو المبين بالتحقيقات.

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تعاطي المخدرات لتنفيذ جريمتهما  

واقترنت تلك الجناية بجناية أخرى، أنه بذات الزمان والمكان سالفي الذكر أحرز المتهمين بقصد التعاطي جوهرا مخدرا،حشيش، غير الأحوال المصرح بها قانونا للتأهب لتنفيذ جرمهما محل الوصف السالف.

وأضافت أمر الإحالة، أن المتهمة الثانية أخفت جثمان المجني عليها دون إخبار جهات الاقتضاء بأن قامت والأول بشدوثاقها واضعين جثمانها بجوال واحكما غلقه وتوجهت للتيقن من خلو الطريق من المارة وبتيقنها أخبرت الأول الذي حملالجوال على عائقه، حال سيرها خلفه للتأمين ليلقيا به بمكب النفيات، ثم أوهمت المارة بالطريق بتغيب والدتها، وحررامحضرا يفيد ذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

تعاطي المخدرات لتنفيذ جريمتهما

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