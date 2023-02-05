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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن.. حبيب نادين نجيم يهديها خاتم ماس.. لقاء غادة عادل وطليقها.. ظهور نادر لـ بطلة وبطل محامى خلع.. اتهامات أزمة منتصف العمر

نادين نجيم
نادين نجيم

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، وفي السطور التالية نستعرض أبرزها:

خاتم ماسي.. حبيب نادين نجيم يفاجئها بطلب يدها أمام الجميع.. فيديو
فاجئ حبيب نادين نسيب نجيم بطلب يدها للزواج منها فى حفل كبير مع الأصدقاء وقرر ناريج ناربيكيان أن يفاجئها بطلب يدها قبل يومين من الاحتفال بعيد ميلادها.

وظهرت نادين نسيب نجيم وهى تبكى بعد أن قدم خطيبها خاتم ماسى لها وتبادلا التهانى مع الأصدقاء المقربين لهما.

أحدث ظهور لهما.. سر لقاء غادة عادل وطليقها مجدى الهوارى
احتفلت الفنانة غادة عادل بعيد ميلاد ابنتها مريم الهوارى وذلك فى جو عائلى وانتشرت مجموعة من الصور عبر السوشيال ميديا التى يظهر فيها المخرج والمنتج مجدى الهوارى بجوار طليقته.

وياتى هذا الظهور الذى جمع بين غادة عادل ومجدى الهوارى هو الأحدث بعد فترة من الطلاق حيث انفصل الثنائى فى أغسطس عام 2018 وذلك بعد زواج استمر 20 عاما.

أول تعليق من نادين نسيب نجيم على طلب حبيبها للزواج
نشرت الفنانة نادين نسيب نجيم تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام بعد أن فاجأها خطيبها بطلب يدها وارتداء خاتم الخطوبة الماسي.

وقالت نادين نسيب نجيم : “كان من المفترض أن أحتفل بعيد ميلادي لكن انتهى بي الأمر بالاحتفال بحياتى وحبى وقلت نعم”.

بعد ظهورها الجريء.. سعر صادم لفستان رانيا يوسف المثير للجدل
خطفت الفنانة رانيا يوسف، الأضواء إليها أثناء تواجدها فى الأقصر، حيث ظهرت مرتدية فستان جذاب، وهو الأمر الذى أثار ضجة كبيرة فى انتشارها عبر السوشيال ميديا.

وإطلالة رانيا يوسف دفعت الكثير للبحث عن سعر الفستان الذى ظهرت به فى الأقصر، حيث بلغت قيمته 6 آلاف و500 جنيه.

فرق في السرعات.. شاهد| كيف أصبحت بطلة "محامي خلع" بعد فترة اختفاء
أثيرت حالة كبيرة من الجدل حول الفنانة إيناس نور خلال الساعات الماضية، لاسيما بعد إختفاء الفنانة عن الظهور الإعلامي لفترة ليست بالقليلة.

ورغم ابتعاد الفنانة إيناس نور عن الظهور الإعلامي، إلا أنها تظهر بشكل مستمر على السوشيال ميديا، من خلال حسابيها على تطبيق انستجرام وموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وتشارك صورها اليومية وتظهر في مناسبات أخرى مع ابنتيها.

64 حصان .. أحدث ظهور لبطل "محامى خلع" بعد الاختفاء
تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى انستجرام صورة للفنان طارق نصار بطل فيلم “محامى خلع” والذى شارك فى بطولته هانى رمزى وذلك بالتزامن مع انتشار صورا للفنانة إيناس نور فى أحدث ظهور لها.

ويأتى ظهور طارق نصار داخل أحد الاستادات يقوم فيه بشجيع فريق كرة القدم وجاء ظهوره ليثير حالة من الجدل عبر السوشيال ميديا بسبب اختفئه المفاجئ عن الساحة الفنية.

علاقة غير مشروعة.. كريم العدل يرد على الجدل المثار حول أزمة منتصف العمر
رد المخرج كريم العدل، على الجدل المثار حول مسلسله الجديد “أزمة منتصف العمر” والذى يقوم ببطولته كريم فهمى ورنا رئيس وريهام عبد الغفور، حيث تردد أن العمل يناقش قضية شائكة وهى زنا المحارم.

وقال كريم العدل فى تصريح خاص لـ “صدى البلد”: مسلسل “أزمة منتصف العمر” لا يروج إلى زنا المحارم كما يتردد وأننا قمنا باستشارة عدد من الفقهاء فى الدين المقربين وكانت ردود الفعل إيجابية عن العمل وإنه يناقش قضية واقيعة إلى حد بعيد وأن هناك كثير من النماذج الذى يشهدها المجتمع.

نادين نسيب نجيم غادة عادل رانيا يوسف إيناس نور طارق نصار كريم العدل مسلسل “أزمة منتصف العمر”

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