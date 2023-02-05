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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحدث ظهور لهما.. سر لقاء غادة عادل وطليقها مجدى الهوارى

غادة عادل ومجدى الهوارى
غادة عادل ومجدى الهوارى

احتفلت الفنانة غادة عادل بعيد ميلاد ابنتها مريم الهوارى وذلك فى جو عائلى وانتشرت مجموعة من الصور عبر السوشيال ميديا التى يظهر فيها المخرج والمنتج مجدى الهوارى بجوار طليقته. 

وياتى هذا الظهور الذى جمع بين غادة عادل ومجدى الهوارى هو الأحدث بعد فترة من الطلاق حيث انفصل الثنائى فى أغسطس عام 2018 وذلك بعد زواج استمر 20 عاما. 

غادة عادل ومجدى الهوارى 

غادة عادل

أكدت الفنانة غادة عادل على استئناف تصوير فيلمها الجديد أهل الكهف، بعد انتهاء موسم رمضان القادم.

وقالت غادة عادل في تصريح خاص لصدى البلد أنها تلقت مكالمة تلفونية من المخرج عمرو عرفة أكد لها على استئناف تصوير مشاهد الفيلم الذى توقف لظروف إنتاجية عقب موسم شهر رمضان مباشرة.

وتابعت غادة أن المشاهد المتبقية لها في فيلم أهل الكهف عبارة عن أسبوعين تصوير فى المغرب وعدد من المشاهد الأخرى داخل القاهرة.

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أبطال فيلم البطة الصفرا يحتفلون بعيد ميلاد غادة عادل

احتفلت أسرة فيلم "البطة الصفرا" بعيد ميلاد النجمة غادة عادل في أول أيام التصوير، حيث بدأ المخرج عصام نصار تصوير فيلمه الجديد، والذي يلعب بطولته النجوم محمد عبد الرحمن "توتا" وغادة عادل، بالاشتراك مع الفنانين محمود حافظ وفرح الزاهد وإبرام سمير وحسن أبو الروس وأحمد طلعت.

غادة عادل ومجدى الهوارى 

أبطال الفيلم

كما يشارك في الفيلم نخبة من ضيوف الشرف، منهم: النجم القدير صلاح عبدالله و النجم القدير سامي مغاوري، بالإضافة للنجم عمرو رمزي.

الفيلم قصة وسيناريو وحوار محمود عزت، ومدير التصوير أحمد عبدالقادر، ومهندسة الديكور مروة عامر، ومهندس صوت زياد عزت، واستايلست نيرة دهشورى ومن إنتاج رامي السكري. 

غادة عادل الفنانة غادة عادل مريم الهوارى مجدي الهواري Arts Entertainment

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