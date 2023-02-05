محافظ الإسكندرية: العمل على قدم وساق لإنجاز مشروعات حياة كريمة

تابع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أعمال تنفيذ مبادرة حياة كريمة" والتي تتم تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية " لرفع كفاءة القرى المصرية لتحقيق حياة كريمة لأهالينا البسطاء بمركز ومدينة برج العرب.

وأكد محافظ الإسكندرية؛ أن معدلات الإنجاز بمشروعات البنية التحتية والمرافق والخدمات وقطاع الصحة بقرى مركز ومدينة برج العرب، شملت تحقيق نسبة تنفيذ عالية، حيث تم الإنتهاء من تطوير وحدة صحة أبو صير ، ووحدة صحة الغربانيات وتم تجهيزها بكافة الأجهزة الطبية وتسليمهما.

وأضاف محافظ الاسكندرية؛ أنه تم الإنتهاء من إحلال وتجديد وحدة صحة نجع الصنافرة بمعدل ٩٠ % ببرج العرب القديم، والإنتهاء من إنشاء وحدة نجع حليص بشارع جمال عبد الناصر بمعدل ٩٥ % ببرج العرب القديم، والإنتهاء من إنشاء وحدة رعاية صحية ببهيج بمعدل ٩٥% بقرية بهيج.

وقال الشريف؛ أن المبادرة تهدف إلى التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر إحتياجا فى الريف والمناطق العشوائية فى الحضر وتعتمد المبادرة على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التى من شأنها ضمان " حياة كريمة" لتلك الفئة وتحسين ظروف معيشتهم .

من جانبها؛ قالت الدكتورة جاكلين عازر أن مدينة برج العرب من الأماكن المحظوظة التي تم إدراجها ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، موضحة أنه عقب تنفيذ مشروعات "حياة كريمة"، ستكون لدينا قرى متكاملة الخدمات والمرافق والبنية التحتية.