تراجع جماعي لأسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه ختام اليوم

تراجعت أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه خلال مستهل تعاملات الأسبوع مقارنة بسعر إغلاق الخميس الماضي .

يرصد موقع "صدي البلد"أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصرى خلال ختام تعاملات اليوم الأحد 5 فبراير 2023 وفقا لاخر تحديثات البنك المركزي وبنكي مصر و الأهلي.

وننشر أسعار العملات الأجنبية والدولار خلال تعاملات اليوم الأحد مستهل تعاملات الأسبوع مقارنة بسعر إغلاق الخميس الماضي ختام الأسبوع .

أسعار صرف العملات الأجنبية فى البنك الأهلي



استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي خلال ختام تعاملات اليوم الأحد مستهل تعاملات الأسبوع عند 30.13جنيه للشراء و 30.23جنيه للبيع

بلغ سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم الأحد نحو 32.51جنيه للشراء و33.06جنيه للبيع مقارنة 33.35جنيه للبيع سعر اغلاق الخميس الماضي ختام تعاملات الأسبوع بتراجع 29 قرش.

ووصل سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم الأحد 36.30جنيه للشراء و 37.07جنيه للبيع مقارنة 37.48جنيه للبيع ختام تعاملات الأسبوع الماضي بإنخفاض 41 قرش.

وهبط سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم 32.50جنيه للشراء و33.13جنيه للبيع مقارنة 33.36جنيه متراجعا 23 قرشا .

أسعار العملات الأجنبية فى بنك مصر

وسجل الدولار الأمريكي نحو 30.13جنيه للشراء و 30.23جنيه للبيع وفقا لاخر تحديث فى بنك مصر .

بلغ سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر اليوم الأحد نحو 32.51جنيه للشراء و33.06جنيه للبيع مقارنة 33.35جنيه للبيع سعر أغلاق الخميس الماضي ختام تعاملات الأسبوع بتراجع 29 قرش.

ووصل سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر اليوم الأحد نحو 36.30جنيه للشراء و37.07جنيه للبيع للبيع مقارنة 37.48جنيه للبيع ختام تعاملات الأسبوع الماضي بإنخفاض 41 قرش.

وسجل سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر اليوم الأحد نحو 32.50جنيه للشراء و33.13جنيه للبيع .



أسعار العملات فى البنك المركزي

تراجع سعر الدولار الأمريكي وفقا لاخر تحديث فى البنك المركزي نحو 30.23جنيه للشراء و 30.33جنيه للبيع مقارنة 30.36 جنيه للبيع سعر إغلاق الخميس الماضي منخفضا 3 قروش .

بلغ سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزي اليوم الأحد 32.63جنيه للشراء و32.75جنيه للبيع مقارنة 33.37جنيه للبيع سعر أغلاق الخميس الماضي ختام تعاملات الأسبوع بتراجع 62 قرش.

ووصل سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزي اليوم الأحد 36.43جنيه للشراء و 36.57جنيه مقارنة 37.54 جنيه بتراجع 97 قرشا .

وسجل سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزي اليوم 32.64جنيه للشراء و32.76جنيه للبيع مقارنة 33.38جنيه منخفضا 62 قرش .