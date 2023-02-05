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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

ارتفاع سعر الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية اليوم الاحد 5-2-2023

الجنيه المصري
الجنيه المصري

أسعار صرف الدولار أمام الجنيه اليوم الأحد 5-2-2023، بداية تعاملات الاسبوع الجاري،  شهدت استقرارا، فيما تراجعت أسعار صرف اليورو اليوم وكذلك سعر صرف الجنيه الاسترليني اليوم .

أسعار الدولار اليوم 


وشهد سعر صرف الدولار الشهر الماضي تحرك كبيرا مقابل الجنيه المصري بقيمة تتراوح ما بين 5.37 جنيه - 5.50 جنيه شراء وبيع


وفي أكبر بنكين محليين من حيث الأصول والتعاملات، البنك الأهلي المصري وبنك مصر، سجل سعر الصرف اليوم  30.13 جنيها للشراء، و 30.23 جنيه للبيع ، وفي بنك قناة السويس سجل 30.23 جنيه للشراء،  و 30.33 جنيه للبيع. 

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تراجع أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم الأحد 5-2-2023


سعر الدولار اليوم

 سجل سعر صرف الدولار اليوم  في البنك التجاري الدولي  30.23 جنيه للشراء، و 30.33 جنيه للبيع ، وفي بنك أبوظبي الإسلامي سجل 30.28 جنيه للشراء ، و 30.33 جنيه للبيع .

سعر اليورو اليوم


تراجعت أسعار اليورو اليوم  على مستوى  الشراء والبيع في البنوك المصرية ، ففي البنك الأهلي وبنك مصر سجلت 33.51  جنيه للشراء ، 33.06 جنيه للبيع.

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و سجل اليورو في البنك التجاري الدولي 32.62 جنيه للشراء ، و33.17 جنيه للبيع .


وفي البنك المركزي المصري، سجلت أسعار العملة الأوروبية 33.21 جنيه للشراء ، و 33.32جنيه للبيع .

سعر الجنيه الاسترليني اليوم


كما سجل الجنيه الإسترليني تراجعا ملحوظا ما بين 75 - 35 قرشا خلال تعاملاته في البنوك المصرية .. ففي البنك الأهلي وبنك مصر سجل 36.30 جنيه للشراء ، و 37.07 جنيه للبيع .


 سجل الإسترليني في البنك التجاري الدولي 36.42 جنيه للشراء ، و 37.60 جنيه للبيع .
وفي البنك المركزي ، سجل  أسعار الجنيه الإسترليني 37.21 جنيه للشراء ، 37.33  جنيه للبيع .
 

سعر العملات العربية في البنك الأهلي المصري

 سجل سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي 8.02 جنيه للشراء ، و 8.05 جنيه للبيع .
 

وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 8.20 جنيه للشراء ، و 8.23 جنيه للبيع .


سعر الدينار الكويتي اليوم سجل 95.36 جنيه للشراء ، 99.14 جنيه للبيع 


 

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