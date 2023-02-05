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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تراجع 55 جنيها.. هبوط جديد في أسعار الذهب اليوم الأحد 5-2-2023

صدى البلد

واصلت أسعار الذهب اليوم في مصر التراجع، الذي بدأته أول أمس الجمعة، على أثر رفع البنك الفيدرالي الأمريكي لسعر الفائدة 25% كما كانت تشير التوقعات.

ورفع عدد من الدول العربية سعر الفائدة في البنوك، ما عدا مصر، حيث أعلن البنك المركزي المصري تثبيت سعر الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية الخميس الماضي.

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أسعار الذهب اليوم 

ويقدم موقع صدى البلد سعر الذهب اليوم الأحد 5-2-2023، ضمن نشرته الخدمية حيث يهتم العديد من المواطنين بمتابعة أسعار الذهب في مصر خاصة المقبلين على الزواج والراغبين في الاستثمار.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الاحد 1710 مقارنة بـ 1765 جنيه الأسبوع الماضي.

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب اليوم عيار 24 الأعلي سعرا 1954 جنيها للشراء و1943 جنيها للبيع

سعر الذهب عيار 22

ووصل سعر جرام الذهب اليوم عيار 22 إلى 1791 جنيها للشراء و1781 جنيها للبيع.

سعر الذهب عيار 21

وسجل سعر الذهب اليوم عيار 21 الأكثر انتشارا 1710 جنيهات للشراء و1700 جنيه للبيع

سعر الذهب عيار 18

سعر الذهب اليوم عيار 18 سجل بيع 1,457 شراء 1,466

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سعر الذهب اليوم في مصر 

الوحدةسعر الذهب بالجنيه المصري
أسعار الذهب عيار 24بيع 1,943 شراء 1,954
أسعار الذهب عيار 22بيع 1,781 شراء 1,791
أسعار الذهب عيار 21بيع 1,700 شراء 1,710
أسعار الذهب عيار 18بيع 1,457 شراء 1,466
أسعار الذهب عيار 14بيع 1,133 شراء 1,140
أسعار الذهب عيار 12بيع 971 شراء 977
أسعارالاونصةبيع 60,423 شراء 60,778
أسعار الجنيه الذهب اليومبيع 13,600 شراء 13,680

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم الاحد 5-2-2023، 13,680 جنيه للشراء و13,600 جنيه للبيع.

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