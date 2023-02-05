منتخب مصر للشباب يتدرب بالكلية الحربية .. ومشهور وحازم إمام يدعمان الفريق

خاض منتخب مصر للشباب مواليد 2003 بقيادة الكابتن محمود جابر، مران اليوم بإستاد الكلية الحربية في إطار الاستعداد لبطولة كأس الأمم الأفريقية التي تقام في مصر في الفترة من 19 فبراير حتى 12 مارس.

وحرص اللواء حلمى مشهور والكابتن حازم إمام عضوا مجلس إدارة الاتحاد ، على حضور المران لمنتخب مصر للشباب و الاجتماع باللاعبين والجهاز الفني للشد من أزرهم والتأكيد على دعم المجلس بالكامل لهم وتوفير جميع مطالبهم من أجل الفوز بلقب البطولة واسعاد الجماهير.

قرعة كأس افريقيا للشباب

وأسفرت قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 سنة عن وقوع منتخب مصر للشباب في المجموعة الأولى التي تضم موزمبيق والسنغال ونيجيريا.



وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تقام على ثلاثة ملاعب ، في القاهرة والإسكندرية وهيئة قناة السويس بالإسماعيلية.



ويضم الجهاز الفني لمنتخب الشباب كلاً من: محمود جابر مديرًا فنيًا، كرم مرسي مدربًا عامًا، حمدي حمدان مدربًا، إيهاب جلال مدربًا لحراس المرمي، شادي الجيلاني محلل أداء ، هاجد هاني رئيس الجهاز الطبي، ناصر هريدي أخصائي أحمال وتأهيل، إسلام جمال معد بدني، أحمد ممدوح أخصائي تدليك، واللواء عبدالجليل إمام المدير الإداري للمنتخب، وأحمد ايهاب إداري ، علاء سعيد مسئول المهمات.