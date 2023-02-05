خاض منتخب مصر للشباب مواليد 2003 بقيادة الكابتن محمود جابر، مران اليوم بإستاد الكلية الحربية في إطار الاستعداد لبطولة كأس الأمم الأفريقية التي تقام في مصر في الفترة من 19 فبراير حتى 12 مارس.
وحرص اللواء حلمى مشهور والكابتن حازم إمام عضوا مجلس إدارة الاتحاد ، على حضور المران لمنتخب مصر للشباب و الاجتماع باللاعبين والجهاز الفني للشد من أزرهم والتأكيد على دعم المجلس بالكامل لهم وتوفير جميع مطالبهم من أجل الفوز بلقب البطولة واسعاد الجماهير.
منتخب مصر للشباب يتدرب بالكلية الحربية .. ومشهور وحازم إمام يدعمان الفريق
خاض منتخب مصر للشباب مواليد 2003 بقيادة الكابتن محمود جابر، مران اليوم بإستاد الكلية الحربية في إطار الاستعداد لبطولة كأس الأمم الأفريقية التي تقام في مصر في الفترة من 19 فبراير حتى 12 مارس.