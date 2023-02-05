عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

منتخب مصر للشباب يتدرب بالكلية الحربية .. ومشهور وحازم إمام يدعمان الفريق

منتخب مصر للشباب
منتخب مصر للشباب

خاض منتخب مصر للشباب مواليد 2003 بقيادة الكابتن محمود جابر، مران اليوم بإستاد الكلية الحربية في إطار الاستعداد لبطولة كأس الأمم الأفريقية التي تقام في مصر في الفترة من 19 فبراير حتى 12 مارس.
وحرص اللواء حلمى مشهور والكابتن حازم إمام عضوا مجلس إدارة الاتحاد ، على حضور المران لمنتخب مصر للشباب و الاجتماع باللاعبين والجهاز الفني للشد من أزرهم والتأكيد على دعم المجلس بالكامل لهم وتوفير جميع مطالبهم من أجل الفوز بلقب البطولة واسعاد الجماهير.

إلغاء نتائج الأهلي.. الفقرة 8d من لوائح الفيفا تصدم كهربا بالدوري

الإيقاف والحظر الرياضي .. عقوبات كهربا في جلسة استماع الفيفا | مستندات

قرعة كأس افريقيا للشباب 
 وأسفرت قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 سنة عن وقوع منتخب مصر للشباب في المجموعة الأولى التي تضم موزمبيق والسنغال ونيجيريا.


وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تقام على ثلاثة ملاعب ، في القاهرة والإسكندرية وهيئة قناة السويس بالإسماعيلية.


ويضم الجهاز الفني لمنتخب الشباب كلاً من: محمود جابر مديرًا فنيًا، كرم مرسي مدربًا عامًا، حمدي حمدان مدربًا، إيهاب جلال مدربًا لحراس المرمي، شادي الجيلاني محلل أداء ، هاجد هاني رئيس الجهاز الطبي، ناصر هريدي أخصائي أحمال وتأهيل، إسلام جمال معد بدني، أحمد ممدوح أخصائي تدليك، واللواء عبدالجليل إمام المدير الإداري للمنتخب، وأحمد ايهاب إداري ، علاء سعيد مسئول المهمات.

منتخب مصر للشباب محمود جابر كأس الأمم الافريقية حازم امام موزمبيق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2023 في جميع المحافظات

تراجع عيار 21 الآن 250 جنيهًا|أسعار الذهب تهبط بعد قرار البنك المركزي

مرتضى منصور يزف بشرى سارة لعشاق الزمالك

أفشة لم يحرز هدفاً في سياتل.. خالد الغندور يثير الجدل بهذا المنشور

نتيجة الصف الثاني الثانوي الفصل الدراسي الأول 2023.. استعلم عنها الآن

دخل في غيبوبة.. نقل فنان شهير إلى المستشفى ووضعه في العناية المركزة

تراجع 55 جنيها.. هبوط جديد في أسعار الذهب اليوم الأحد 5-2-2023

الموعد النهائي لـ انخفاض أسعار الدواجن بالأسواق | كم سيصل الكيلو؟

موضوعات متعلقة

النصر يستضيف تدريبات منتخب مصر الشباب

فيتوريا يحفز لاعبي منتخب الشباب قبل انطلاق بطولة الأمم الأفريقية

ترشيحاتنا

مفاجأة في سعر جرام الذهب عيار 21.. تفاصيل

منتخب مصر للشباب يتدرب بالكلية الحربية .. ومشهور وحازم إمام يدعمان الفريق

هتخلي جوزك يتجوز عليكي.. رضوى الشربيني تحذر النساء من أخطاء كارثية

تريزيجيه يقود تشكيل طرابزون أمام جالاتا سراي بالدوري التركي

تراجع جماعي لأسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه ختام اليوم

بسبب منطاد التجسس.. وزير النقل الأمريكي يلمح لإمكانية فرض عقوبات على الصين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل لاحظته؟..شاهد شاب طبق الأصل من محمد صلاح في عقد قرآن أنتيكا

تزوج فيها سرا 12 عاما.. قصة بيع فيلا محمد عبدالوهاب بمبلغ خرافي| خاص

أم تستغيث من حفاضات الأطفال : بها غش وعيوب تسبب أمراضًا جلدية

طريقة تحضير بطاطس سماش زي الجاهزة

فيديو

شريكي ليس طفلا.. مفاجآت صادمة في قضية قاتلة أمها ببورسعيد

الحكومة تكشف حقيقة رفع سعر رغيف الخبز في يوليو المقبل

البانيه بـ 165 جنيه.. تفاصيل أسعار الدواجن

البخيل وأنا الحقيقي..ادعى الفقر طوال حياته وبعد وفاته اكتشفوا معه 300 جنيه ذهب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

طلاق مبكر.. لماذا؟

نهال علام

نسخة متفردة لمعرض الكتاب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 35

جاسم مرزوق بودي

أبطال الهِمم.. سامحونا

إلهام أبو الفتح

دعواتي للنادي الأهلي

كريمة أبو العينين

طار في الهوا منطادي

إبراهيم شعبان

بايدن.. أمريكا أولا والجحيم للعالم

أحمد العناني

الحوار الوطني ما بين الآمال والطموحات

اﻟﻤﺰﻳﺪ