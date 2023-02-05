بيان عاجل من جيش الاحتلال بعد دوي صفارات الإنذار بمستوطنات غلاف غزة

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، إنه لم يتم إطلاق صواريخ من قطاع غزة على مستوطنات الغلاف، على الرغم من دوي صفارات الإنذار.

وحسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن أجهزة الإنذار تم تفعيلها بعد إطلاق نيران مدفع رشاش ثقيل من القطاع وأنه لم يتم تفعيل نظام الدفاع الجوي “القبة الحديدية”.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت صحيفة “جيروزاليم بوست” العبرية، نقلا عن جيش الاحتلال الإسرائيلي، بأن صفارات الإنذار دوت في مدينة سديروت ومنطقة غلاف غزة.

وأشارت إلى أنه تم إطلاق صفارات الإنذار في مستوطنات كلية سابير، وجيفيم، وإيفيم، ونير عام، وأور هانير.

وأكدت بلدية سديروت، بحسب مصادرها، عدم سقوط صاروخ في المدينة.

وأفادت “جيروزاليم بوست” بعدم وقوع انفجارات على الأرض.