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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اضطراب شديد بحركة الملاحة.. الأرصاد توجه تحذير للمواطنين بسبب سوء الطقس

الأرصاد
الأرصاد

كشفت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية،  عن تقلبات شديدة في حالة الجو تصل ذروتها غدًا، على أن تهدأ حدتها يوم الثلاثاء.

وأوضحت غانم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن "والمذاع عبر قناة "الحدث اليوم"،:" نشاط رياح -غدًا- على أغلب محافظات الجمهورية، يكون مثيرًا للرمال والأتربة؛ خاصة في الأماكن التي لها ظهير صحراوي.

وأشارت غانم إلي أن سرعة الرياح تتراوح بين 40 إلى 60 كيلو متر في الساعة، ما يتبعه اضطراب شديد في حركة الملاحة بالبحر المتوسط، ويكون غير مؤهل لأعمال الصيد والملاحة البحرية.

ونصحت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، المواطنين بضرورة التزام مرضى الجيوب الأنفية والحساسية بارتداء الكمامة غدًا حال اضطرارهم للخروج من المنزل، إضافة إلى أهمية الارتداء ببطء بالمناطق التي تشهد أيا من الظواهر الجوية السابقة.


ونوهت إلي أن فرص سقوط الأمطار تزيد غدًا الاثنين، على المناطق الساحلية وتكون متوسطة إلى رعدية في المحافظات المطلة على البحر المتوسط، وقد تصل إلى غزيرة في الإسكندرية والبحيرة ودمياط وكفر الشيخ.

وناشدت غانم، المواطنين بضرورة ارتداء الملابس الثقيلة ليلا ونهارًا، والابتعاد عن الأعمدة والأشجار والمباني المتهالكة خشية سقوطها بسبب سرعة الرياح وشدتها.

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