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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تحقيقات

صنع في مصر.. تعرف على قرارات مجلس الوزراء حول صناعة التليفون المحمول

صناعة المحمول في
صناعة المحمول في مصر

بدأت مصر منذ 4 سنوات، نقش كلمة "صنع في مصر" على أول هاتف من الصناعة المصرية والذي أنتجته شركة سيكو المصرية في عام 2018، ويبدو أن المستهلك المصري سيحظى بالعديد من الأجهزة الذكية المحفور عليها "صنع في مصر" خلال الفترة المقبلة.

وغيرت شركات الهواتف المحمولة رؤيتها للسوق المصري من سوق استهلاكي إلى مركز تصنيع وقاعدة تصديرية، وسبق وتم الإعلان عن إنشاء 4 مصانع للموبايل لعلامات تجارية عالمية، فضلاً عن مصنع سامسونج للحاسبات اللوحية، ويدرس عدد من الشركات الأخرى تصنيع أجهزتها الذكية بمصر.

صناعة المحمول في مصر

صناعة المحمول في مصر

وفي هذا الإطار عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، اليوم الأحد؛ لمتابعة جهود توطين الصناعات التكنولوجية، وصناعة التليفون المحمول في مصر، بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك.

وشهد الاجتماع أيضا حضور شيرين الجندي، مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للاستراتيجية والتنفيذ، وعلي السيسي، رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية، والمهندس أحمد الظاهر، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، والدكتور حسام عثمان، مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للإبداع التكنولوجي وصناعة الإلكترونيات والتدريب ومسئولي الجهات المعنية.

وأكد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع، حرص الدولة على تقديم مختلف التيسيرات والمحفزات التي من شأنها دعم وتعزيز دور قطاع الصناعة، والنهوض به بالنظر لما يمثله هذا القطاع من أهمية بالنسبة للاقتصاد المصري، لافتا إلى اهتمام الحكومة ببذل المزيد من الجهود التي تسهم في تعميق وتوطين الصناعة بمختلف المجالات، وخاصة ما يتعلق بالصناعات التكنولوجية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في هذا الصدد على أن يتم ذلك بالتعاون مع كبريات الشركات العالمية العاملة في هذا المجال.

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ولفت مدبولي، إلى الجهود المبذولة في إطار توطين صناعة التليفون المحمول بمصر، وما يتم حاليًا من تفاوض وتنسيق مع إحدى الشركات العالمية الكبرى في هذا المجال، لإنشاء مصنع لهذا الغرض، قائلا: نستهدف من خلال هذا التعاون الوصول بنسبة المكون المحلي في هذه الصناعة إلى 40 %.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع، استعراض عدد من التيسيرات والمحفزات المقترحة، التي من شأنها أن تسهم في زيادة حجم استثمارات الشركات العالمية العاملة بمجال الصناعات التكنولوجية، وصناعة التليفون المحمول في مصر، والتوافق على إجراء تعديل تشريعي، تحفيزا لهذه الشركات على توطين صناعتها.

مدبولي: مفاوضات مع شركة عالمية كبرى لتوطين صناعة التليفون المحمول في مصر - جريدة حابي
مجلس الوزراء

مبيعات المحمول في مصر

تراجعت قيمة واردات مصر من واردات هواتف المحمول بنسبة 50.7%، لتصل إلى 299.1 مليون دولار خلال أول 4 أشهر من العام الحالى، مقابل 607 ملايين دولار في الفترة المقارنة من العام السابق.

وخلال 3 أشهر تقريبا، يوليو وأغسطس وسبتمبر، أعلنت ثلاث علامات تجارية عالمية عن اعتزامها تصنيع منتجاتها محليا في مصر، بداية من شركة فيفو الصينية احدى شركات مجموعة بي بي كيه الصينية، والتي دشنت مصنعها على مساحة 11 ألف متر بالعاشر من رمضان باستثمارات 20 مليون دولار وتزيد لنحو 30 مليون دولار خلال عام، وبطاقة إنتاجية تقترب من 2 مليون هاتف.

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وفي أغسطس أعلنت شركة اتصال للصناعات المتطورة EAI عن اتفاقها مع شركة اتش ام دي المالكة للعلامة التجارية العتيقة "نوكيا" لتصنيع نحو مليون هاتف سنويا في السوق المصري.

يذكر أن شركة أنفينكس الصينية تقوم بتصنيع هواتف سلسلتي SMART و HOT على خطوط إنتاج الشركة بمصنع سيكو في أسيوط والتي تمثل حوالي 80% من مبيعات انفينكس في السوق المصري.

كما أنشأت شركة سامسونج مصنعا لأجهزة الحاسبات اللوحية في مجمعها الصناعي بمدينة بني سويف باستثمارات تقدر بـ 500 مليون جنيه.

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