تعذيب وضرب بالسلاسل الحديدية.. قرار عاجل بشأن احتجاز عامل داخل مقهى في المعادي

أمرت جهات التحقيق، بحبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معه لاتهامه باحتجاز عامل والتعدي عليه داخل مخزن خاص بمقهى في منطقة المعادي.

البداية عندما كشف رجال المباحث ملابسات احتجاز عامل والتعدي عليه بمخزن في المعادي ، حيث تبين ان صاحب مقهي وراء ارتكاب الواقعة لقيام الاول بسرقة أجهزة من المقهى.

فقد وردت معلومات لوحدة مباحث قسم شرطة المعادي بمديرية أمن القاهرة مفادها احتجاز شخص وتكبيله بالسلاسل الحديدية داخل مخزن خاص بمقهى كائن بدائرة القسم .

ضرب وتعذيب في المعادي

على الفور وجه اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة بسرعه إنتقل القوات إلى المخزن وتبين وجود عامل سابق بذات المقهى ، مقيم بمحافظة الغربية مصاب بكدمات متفرقة بالجسم ، ومُكبل بسلاسل حديدة .

وبمناقشته قرر بقيام صاحب المقهى باستدراجه من محل سكنه وتكبيله بسبب خلافات بينهما حول العمل تم استهداف مالك المقهى وأمكن ضبطه في المعادي .

وبمواجهته بما جاء بأقوال المجنى عليه أيدها ، واعترف بارتكابه الواقعة لقيامه بسرقة عدد من الأجهزة الإلكترونية الخاصة بالمقهى في المعادي، وذلك لإجباره على رد المسروقات وأضاف بمساومة أهلية المجنى عليه على سداد قيمة المسروقات مقابل إطلاق سراحه .

وبإعادة مناقشة المجنى عليه اعترف بارتكابه واقعة السرقة وقيامه بالتصرف فى المسروقات بالبيع بمحل إقامته بمحافظة الغربية فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.