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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

طرق بسيطة لاستعادة حسابات الفيس بوك المخترقة

صدى البلد

يواجه عدد كبير من مستخدمي الفيس بوك مشكلة كبيرة في اختراق حساباتهم أو سرقتها ولا يعرفون كيف يتصرفون أمام تلك الأزمة، ولا كيف يستعيدون حساباتهم المسروقة أو المخترقة.  

ويستهدف دوما المخترقون أو الهاكرز بصورة كبيرة الحسابات الفردية على فيسبوك، لأنها أسهل في الاختراق، ويقدم حسين الثلج الخبير التكنولوجي وصانع المحتوى، الطرق المثالية، لمعرفة أن حسابك على فيسبوك تم اختراقه أو سرقته، وكيفية مواجهة تلك المشكلة واستعادة حسابك المسروق أو المخترق.  

وأكد حسين الثلج، أن الشباب يمكن أن يحموا حساباتهم من الاختراق باتباع خطوات من بينها عدم النقر على الروابط المشبوهة، والاحتراس من رسائل التصيد ورسائل البريد الإلكتروني، وتجنب حفظ معلومات تسجيل الدخول على الهواتف الذكية والمتصفحات.  

وشدد حسين، على ضرورة استخدم مزيجًا من الأحرف والأرقام الخاصة لإنشاء كلمة المرور الخاصة بك، وإخفاء المعلومات الحساسة مثل أرقام الهواتف وعنوان البريد الإلكتروني من الجمهور على فيسبوك، لأنه يجب أن تحافظ على خصوصية حسابك على أي حال.

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