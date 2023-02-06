ابتعدوا عن أعمدة الإنارة والأشجار.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم.. فيديو

حذرت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، من حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، ناصحة بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة خلال فترات النهار والليل اليوم، نظرا لبرودة الطقس.



وأضافت خلال مداخلة ببرنامج «صباح البلد» الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي على قناة «صدى البلد»، تقديم الإعلامية لميس سلامة، أن البلاد تشهد اليوم تقلبات جوية، وستكون ذروة التقلبات اليوم، لتأثرها بوجود منخفض جوي على سطح البحر المتوسط وطبقات الجو العليا.

وأشار إلى أن نشاط الرياح بسرعة تصل إلى 60 كيلو على الساعة، كما أنها ستكون مثيرة للرمال والأتربة على أغلب مناطق الجمهورية، مع اضطراب الملاحة البحرية التي تصل إلى الأمواج فيها إلى 6 أمتار وبذلك لن تكون مؤهلة للصيد.



ولفتت إلى أن البلاد تشهد انخفاضا كبيرا في درجات الحرارة اليوم، حيث تقل 3 درجات مئوية عن أمس لتكون 16 العظمى على القاهرة الكبرى، والصغرى في الليل تصل إلى 10 درجات، مع تزايد فرص سقوط الأمطار على أغلب المحافظات المطلة على البحر المتوسط، مثل الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ، وقد تكون خفيفة في الليل على محافظات القاهرة الكبرى.



ونصحت بضرورة ارتداء الكمامة خاصة لأصحاب الأمراض الصدرية، والابتعاد على اللوحات المعدنية والأشجار مع وجود سرعات في الرياح، كذلك أعمدة الإنارة حال سقوط الأمطار، متوقعة أن تشهد البلاد استقرار في سرعات الرياح غدا مع استمرار برودة الطقس وانخفاض درجات الحرارة.

