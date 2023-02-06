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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شيرين رضا ترقص على غناء مدحت صالح في وبينّا ميعاد

شيرين رضا وصبرى فواز
شيرين رضا وصبرى فواز

على أغنية أنا لك على طول بصوت وأداء مدحت صالح المميزين، رقصت شيرين رضا مع صبري فوّاز رقصة ثنائية (Slow)، ليخلق الثلاثي حالة من الرومانسية الحالمة في أحد مشاهد المسلسل الاجتماعي وبينّا ميعاد الذي يُعرض حالياً على قنوات DMC بالتوازي مع منصة Watch It.


في مشهد رومانسي حالم، يتألق الثلاثي شيرين رضا، مدحت صالح وصبري فوّاز، على أنغام أنا لك على طول، الأغنية الشهيرة للعندليب عبد الحليم حافظ، والتي برع في أدائها النجم مدحت صالح، إذ يجسد شخصية رمزي شقيق نادية (شيرين رضا). والذي يشارك شقيقته سعادتها ببداية حياة جديدة مع زوجها حسن (صبري فوّاز) بعد سنين من الشقاء كأم وحيدة.

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من خلال وبينّا ميعاد استطاعت شيرين رضا أن تثبت قدرتها على التلوين وتجسيد الشخصيات الدرامية المختلفة، بأدائها لشخصية الأم لأربع بنات، فلا هي سيدة أرستقراطية مرفهة، ولا فتاة جريئة ومثيرة، بل هي امرأة عادية تشبه الكثيرات وتمثل قطاعاً كبيراً من النساء في مجتمعنا. إذ تجسد شخصية الأم الصارمة التي تتحمل وحدها مسؤولية أربع بنات في مراحل عمرية ودراسية مختلفة، بعد أن تركها زوجها منذ عشر سنوات هرباً من المسؤولية.


مسلسل وبينّا ميعاد تأليف وإخراج هاني كمال، وشارك في بطولته أيضاً وفاء صادق، محمد سليمان، بسمة، خالد أنور وداليا شوقي، بالإضافة إلى عدد من النجوم والوجوه الجديدة.

شيرين رضا مدحت صالح صبري فو از بين ا ميعاد عبد الحليم حافظ النجم مدحت صالح

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