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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مش هتصدق شكلها.. شاهد| 5 صور لـ سالي عبد السلام بوزن زائد

سالى عبد السلام
سالى عبد السلام

تصدرت الإعلامية سالى عبد السلام، محرك بحث جوجل بعدما نشرت مقطع فيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام، تعلن فيه عن إصابتها بمرض الثعلبة للمرة السابعة. 

وقالت سالى عبد السلام: “دخلت الدوامة دى تانى! مرض الثعلبة وخلل المناعة للمرة السابعة فى ٥ سنين.. سبحانك يا رب.. يا دوبك لسه مخلصة علاج وكورتيزون وحاولت اخس تانى وارجع اعالج شعرى من الصيف!!”.

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وأضافت سالى عبد السلام: “فى ٥ شهور تعافى بعد ما تتعالج تطلع تانى بالسرعة دى ودى اول مرة تحصل!!! ٣ شهور من الضغط النفسى والعصبى و دى اول حاجة ترجع المرض ده!”.

وأوضحت سالى عبد السلام: “حاولت امثل انى كويسة زى ما على طول بعمل بس جسمى كل مرة بيرفض يمثل معايا وابتلى فى اكتر حاجة كنت بحبها… سبحانك يا رب.. لما الدكتورة تقولى فى اطفال وبنات بقيت تيجى تاخد الحقن وتقول سالى بتاخدها فرحت.. قولت لعلها المنجية من الابتلاء!”.

وأشارت سالى عبد السلام: “ادعولى.. مفيش حاجة تستاهل انك تضغط على نفسك ولا تزعل وتمرض و تموت ! دكتور عاصم فرج شكرا ومفيدة الله يسعدك انك عرفتينى عليه.. د. سماح الملاح ود. سالى ود. هبة انا بدعيلكم عارفة انى ببقى صعبانة عليكم ومش بايدكم الوجع والله .. الحمدلله .. انا لله وانا اليه راجعون”. 

تفاصيل إصابة سالى عبد السلام بالثعلبة

كشفت الإعلامية سالي عبد السلام، أنها أصيبت بمرض الثعلبة سبع مرات وجميع هذه المرات كان بسبب الزعل ، قائلة "في كل مرة فاكرة مين زعلني قبلها  لحد ما رجعتلي وعاوزة أقول الزعل بيموت وفاكرة كل مرة مين زعلني ونمت مقهورة وعلى فكرة فعلا اللي بينام زعلان بيموت، وحتى لو عملت قوية ومثلت جسمي بيرفض يمثل معانا ".

ووجهت الاعلامية لميس الحديدي   سؤالاً على تصريح الإعلامية سالي عبد السلام خلال برنامج “كلمة أخيرة” المذاع علي قناة ON:  أن الجسم يرفض ادعاء الشخص القوة وبداخله حزن  للدكتورة منى العقبي استاذ الامراض الجلدية  قائلة : هل هذا الكلام له خلفية علمية؟ أنا بالفعل في أوقات بعمل نفسي كويسة وجواياامر أخر   لتجيب الاخيرة : نعم حقيقي لكن ليس كل حزن سيسبب الثعلبة لكن قد يصيبنا بأمراض أخرى بحسب الاستعداد حيث يتحمل الشخص  كمية  ما من التوتر ومع الاستعداد  تبدأ " الانتي جونيوم " في مهاجمة الخلية فيسقط الشعر وذلك في حالة الثعلبة.

وعلقت عبد السلام قائلة : قصص الجمهور أثرت فيها كتير وبتوترني وبقرأ القصة الواحدة عشر مرات ".
 ووجهت الاعلامية سالي عبد السلام رسالة للجهور قائلة :أنا عاوزة الناس ترحم بعض وبلاش تنمر على السوشيال ميديا  وبلاش قوة  جيل الثمانيات  شاف كتير اوي وطلع عينه وأنا فعلاً بخاف من الحسد  من الضغط العصبي بيخليني أكسر سناني وأنا نايمة. وساعات بزعل وأنا مش واخدة بالي.. وبخاف من التنمر.

سالى عبد السلام بوزن زائد

وكانت قد فاجأت الإعلامية المصرية سالي عبدالسلام جمهورها،وقامت بعرض مجموعة صور قديمة لها، عندما كانت بوزن 116 كيلو.

سالي قالت، في برنامجها «المتوحشة» على قناة «النهار»: «الحاجة اللي انا بعملها دلوقتي ناس كتير جدا معارضاني فيها، وقالولي لأ، وكأني عاملة عاملة، أنا قولت لو ربنا كرمني وبقى عندي برنامج لوحدي هعمل كده».

وبعد أن عرضت الصور، قالت: «دي أنا لما كنت 116 كيلو ودلوقتي أنا بقيت 70 كيلو ، فأنا خسيت 46 كيلو ، أنا خسيت علشان نفسي علشان حياتي تبقى أحسن، ولأني تعبت من كلام الناس عني وأنا تخينة».

 

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