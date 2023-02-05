ارحمونا .. الإعلامية سالي عبد السلام توجه رسالة هامة للجمهور |فيديو

كشفت الإعلامية سالي عبد السلام، أنها أصيبت بمرض الثعلبة سبع مرات وجميع هذه المرات كان بسبب الزعل ، قائلة "في كل مرة فاكرة مين زعلني قبلها لحد ما رجعتلي وعاوزة أقول الزعل بيموت وفاكرة كل مرة مين زعلني ونمت مقهورة وعلى فكرة فعلا اللي بينام زعلان بيموت، وحتى لو عملت قوية ومثلت جسمي بيرفض يمثل معانا ".



ووجهت الاعلامية لميس الحديدي سؤالاً تعليقاً على تصريح الإعلامية سالي عبد السلام خلال برنامج “كلمة أخيرة” المذاع علي قناة ON: أن الجسم يرفض ادعاء الشخص القوة وبداخله حزن للدكتورة منى العقبي استاذ الامراض الجلدية قائلة : هل هذا الكلام له خلفية علمية؟ أنا بالفعل في أوقات بعمل نفسي كويسة وجواياامر أخر لتجيب الاخيرة : نعم حقيقي لكن ليس كل حزن سيسبب الثعلبة لكن قد يصيبنا بأمراض أخرى بحسب الاستعداد حيث يتحمل الشخص كمية ما من التوتر ومع الاستعداد تبدأ " الانتي جونيوم " في مهاجمة الخلية فيسقط الشعر وذلك في حالة الثعلبة.

وعلقت عبد السلام قائلة : قصص الجمهور أثرت فيها كتير وبتوترني وبقرأ القصة الواحدة عشر مرات ".

ووجهت الاعلامية سالي عبد السلام رسالة للجهور قائلة :أنا عاوزة الناس ترحم بعض وبلاش تنمر على السوشيال ميديا وبلاش قوة جيل الثمانيات شاف كتير اوي وطلع عينه وأنا فعلاً بخاف من الحسد من الضغط العصبي بيخليني أكسر سناني وأنا نايمة. وساعات بزعل وأنا مش واخدة بالي.. وبخاف من التنمر.