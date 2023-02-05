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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحضان وقبلات جريئة بين نادين نجيم وخطبيها تثير الجدل .. شاهد

الفنانة اللبنانية
الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم وحبيبها

تصدّرت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم محرك بحث جوجل بعد طلب حبيبها يدها للزواج منها فى حفل كبير مع الأصدقاء وقرر ناريج ناربيكيان أن يفاجئها بطلب يدها قبل يومين من الاحتفال بعيد ميلادها.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور نادين نجيم وهى ترقص وتقبل حبيبها وسط حضور عدد من أصدقائهما.

وكانت قد نشرت الفنانة نادين نسيب نجيم تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام بعد أن فاجأها خطيبها بطلب يدها وارتداء خاتم الخطوبة الماسي.

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وقالت نادين نسيب نجيم : “كان من المفترض أن أحتفل بعيد ميلادي لكن انتهى بي الأمر بالاحتفال بحياتى وحبى وقلت نعم”.

وفاجأ حبيب نادين نسيب نجيم بطلب يدها للزواج منها فى حفل كبير مع الأصدقاء وقرر ناريج ناربيكيان أن يفاجئها بطلب يدها قبل يومين من الاحتفال بعيد ميلادها.

وظهرت نادين نسيب نجيم وهى تبكى بعد أن قدم خطيبها “خاتم ماسى” لها وتبادلا التهانئ مع الأصدقاء المقربين لهما.

وكانت قد شاركت الفنانة  نادين نسيب نجيم، صور جديدة لها مع متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي إنستجرام، وقد ظهرت بإطلالة ساحرة وناعمة للغاية.

موعد حفل زفاف نادين نجيم

وكشفت الفنانة نادين نسيب نجيم عن موعد وشرط إتمام زواجها للمرة الثانية على خطيبها الذي أعلنت عنه عبر حسابها على تطبيق انستجرام، منذ فترة.

وقالت نادين نسيب نجيم في تصريحات لها على هامش حضورها حفل joy awards، إنها منشغلة بالكثير من الارتباطات المهنية خلال هذه الفترة ولن تنتبه لأي أمور شخصية حتى تنتهي من أعمالها.

وتحدثت نادين نسيب نجيم عن خطيبها الجديد، وقالت إنها عاشت تجربتها كاملة بعد الانفصال حتى لا تعيد نفس الأخطاء، ووجهت له رسالة قالت فيها إنه شخص مقرب منها جدا، ووقف بجانبها في العديد من الأزمات والأمور، وبشكل عام هي تثق فيه جدا.


مسيرة نادين نسيب نجيم

درست نادين نسيب نجيم إدارة الأعمال، ونالت إجازة من كلية إدارة الأعمال في لبنان، وبدأت في عرض الأزياء في سن السادسة عشرة، وشاركت في مسابقة ملكة جمال لبنان عام 2004، وكان ضمن تلفزيون الواقع في التلفزيون اللبناني الذي حدث لأول مرة في تاريخ مسابقة ملكة جمال لبنان، ولم يتكرر بعدها، وحصدت اللقب بعد فوزها على منافستها لاميتا فرنجية، تأهلت بعدها للمشاركة في الكثير من المسابقات العالمية وحصلت على جائزة أجمل وجه.

ودخلت نادين نسيب نجيم مجال التمثيل؛ عندما رشحها الكاتب شكري أنيس فاخوري في عام 2009 للمشاركة في مسلسل «خطوة حب» ليكون تجربتها التمثيلية الأولى، حيث حصلت على جائزة «الموريكس دور» لعام 2010، وشاركت بعدها في عدد كبير من المسلسلات التلفزيونية بشكل سنوي، وظهرت في عدد من الأفلام اللبنانية.

وتزوجت نادين نسيب نجيم من المهندس اللبناني ولاعب البوكر «هادي الأسمر» في 16 يونيو 2012 بعد قصة حب دامت لشهور، ورزقت منه بولدين هما «هافن» عام 2013 و«جيوفاني» عام 2014، وفي سبتمبر 2019 أعلنت انفصالهما بشكل ودي.

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