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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تركيا تعلن وقف النشاط الرياضي بالبلاد بعد زلزال اليوم المدمر

زلزال
زلزال

أعلن محمد محرم قصاب أوغلو، وزير الشباب والرياضة التركى، إلغاء جميع الأنشطة الرياضية فى تركيا وتأجيلها لأجل غير مسمى بسبب الزلزال وتأجيل جميع المسابقات الرياضية.

وضرب تركيا زلزال مدمر، صباح اليوم الاثنين، أسفر عن 284 قتيلا، و 2323 جريحا، وانهيار 1700 مبنى.

وقال الوزير كاساب أوجلو في بيانه، "تم تعليق جميع المنظمات الرياضية الوطنية التي ستقام في بلادنا حتى الإعلان الثاني،  وجميع وحداتنا ذات الصلة في حالة تأهب بتنسيق من إدارة الكوارث والطوارئ، ومرة أخرى ، أنقل أطيب تمنياتي لنا، الأمة الحبيبة ". 

وكان من المقرر أن تقام اليوم، الاثنين، 3 مباريات ضمن منافسات الجولة 23 من عمر بطولة الدوري التركي الممتاز للموسم الحالي 2022-2023، حيث يلتقى عمراني سبور ضد أضنة ديمرسبور فى الساعة 4 عصرا ، بينما يلعب فناربخشة مع قونيا سبور ، وجيرسونسبور  يواجه قيصري سبور في  الساعة 7 مساء.

ونشر الاتحاد التركى لكرة القدم بيان رسمي عبر موقعه وحسابه على توتير جاء فيه ، علمنا ببالغ الأسى وقوع إصابات في الزلزال الذي شعر به العديد من المحافظات ، ومركزها كهرمان مرعش ، وخاصة في هاتاي وغازي عنتاب وأضنة وعثمانية وديار بكر وملاطية وشانلي أورفا.

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