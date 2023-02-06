اتهامات اللعب النظيف تلاحق مانشستر سيتي بالبريميرليج.. ورد ناري من النادي

أصدرت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز"بريميرليج" بيانًا رسميا اليوم، الاثنين، اتهمت فيه نادي مانشستر سيتي بارتكاب مخالفات مالية واختراق قانون اللعب المالى النظيف من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا".

وأكد بيان رابطة البريمرليج أن المخالفات داخل نادى مانشستر سيتي تمت فى الفترة من موسم 2009/2010 وحتى 2017/2018، بعدما تمت مراجعة كافة الأرصدة المالية وفقًا لشروط وقواعد الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأضاف البيان: اخترق نادي مانشستر سيتي عدداً من بنود اللوائح الخاصة بقانون اللعب المالي النظيف من "يويفا" كما جاء فى البيان على مدار 9 مواسم وذلك بعدم ذكر تفاصيل المكافآت الكاملة التي يحصل عليها المديرون الفنيون واللاعبون عن كل موسم وهو ما تشترطه الرابطة.

وتابع: انتهك نادي مانشستر سيتي قواعد الدوري الإنجليزي في المكافآت للمدرب في المواسم من 2009/2010 إلى 2012/2013 وللاعبين من 2010/2011 إلى 2015/2016، وقواعد اللعب المالي النظيف من 2013/2014 إلى 2017/2018.

واخترق مانشستر سيتي لائحة الدوري الإنجليزي الممتاز في الفترة من المواسم 2015/2016 إلى 2017/2018، حيث لم يذكر النادي الإنجليزي تفاصيل الأرباح كاملة في أرصدته المالية.

وفيما يتعلق بالفترة من ديسمبر 2018 إلى الآن، تطالب الرابطة نادي مانشستر سيتي بمساعدته بإرسال المستندات الرسمية الخاصة بالأرصدة المالية لمراجعتها من خلال لجان مستقلة تمامًا عن الدوري الإنجليزي الممتاز فى سرية تامة وسيتم نشر كافة التفاصيل بعد انتهاء المراجعات على موقع الرابطة.

ورد نادي مانشستر سيتي، على الاتهامات الموجهة له من قبل رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وذكرت أن التهم تتعلق بانتهاكات ارتكبت خلال الفترة من سبتمبر، وحتى نهاية موسم 2017-2018.

وقال مانشستر سيتي، في بيان رسمي اليوم الإثنين: "تفاجأ النادي بتوجيه هذه الاتهامات المزعومة لقواعد الدوري الإنجليزي الممتاز، لا سيما أن النادي زود الرابطة بكم هائل من المواد التفصيلية والمشاركات المكثفة".

وأضاف: "يرحب النادي بمراجعة هذه المسألة من قبل لجنة مستقلة، للنظر بنزاهة في الأدلة القاطعة الموجودة لدعم موقف مانشستر سيتي".

واختتم: "من خلال هذه الآلية، نتطلع إلى وضع نهاية لهذه المسألة مرة واحدة وإلى الأبد".