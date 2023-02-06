محافظ كفر الشيخ يتفقد رفع مياه الأمطار من الشوارع.. صور

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، اليوم الإثنين، أعمال رفع مياه الأمطار بالشوارع، والميادين بشرق وغرب مدين كفر الشيخ، بحضور اللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، والمهندس حسن صفوت موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ.



ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، التحية والشكر لعمال النظافة والسائقين المشركين في رفع مياه الأمطار منذ الصباح الباكر ومستمرين في عملهم، دون كلل أو ملل، لخدمة أهالي المحافظة، كما وجه الشكر لرؤساء المدن ونوابهم ورؤساء الوحدات المحلية على المتابعة المستمرة والتواجد بالشوارع، والتقى محافظ كفر الشيخ بعدد من المواطنين واستمع لشكواهم ووجه بسرعة حلها.



وأكد محافظ كفر الشيخ، أن جميع رؤساء المدن والمراكز ومسئولي شركة المياه والصرف الصحي، وهيئة النظافة متواجدون بالشارع مَيْدَانِيًّا، طبقًا لتقارير الأرصاد الجوية، مشدداً على كافة المسئولين التنفيذيين بالمحافظة بالتعامل السريع مع الشكاوى التي ترد من المواطنين بأماكن تجمع المياه وإزالتها على الفور.



ووجه محافظ كفر الشيخ، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالاستعداد من خلال انتشار كافة المعدات في نقاط التمركز والتعامل الفوري في كسح وشفط تجمعات مياه الأمطار بالشوارع والميادين، مشدداً على ضرورة التأكد من سلامة كافة أعمدة الإنارة والكهرباء بالمحافظة، وإزالة الوصلات العشوائية لمنع أي حوادث حرص على حياة وسلامة المواطنين.

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