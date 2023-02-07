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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

سكان شارع عثمان بن عفان في مصر الجديدة يشكون من فوضى الموقف العشوائي

صدى البلد

استغاث سكان شارع عثمان بن عفان و تقاطع شارع رشيد  فى مصر الجديدة بميدان صلاح الدين بجوار بنزينة موبيل التابعة لمحافظة القاهرة من تواجد موقف عشوائى لسيارات السرفيس، والذي يتسبب في استقطاع مساحات من حرم الطريق؛ ما يؤدي إلى تكدس السيارات وعرقلة حركة المرور، وعدم قدرة المارة على السير نتيجة احتلالهم للشارع.

 

ويقول المواطن مدحت على ، أحد سكان شارع عثمان بن عفان بميدان صلاح الدين بجوار بنزينة موبيل فى مصر الجديدة ، عبر خدمة شكاوى "بين الناس" التي يقدمها موقع “صدى البلد” الإخباري في رسالته: "الحياة بالمنطقة أصبحت لا تطاق؛ بسبب الموقف، والأفعال التي تحدث من بعض السائقين، كمعاكسة البنات، وتشغيل الأغاني بأصوات مرتفعة، والتبول بالشارع"، مطالبا المسئولين بوضع حل جذري لتلك المشكلة.

وأضاف: "يوجد موقف سيارات سرفيس غير مرخص فى شارع عثمان بن عفان بميدان صلاح الدين بجوار بنزينة موبيل  وهذا الشارع رئيسي ومن أهم شوارع مصر الجديدة ، يعرقل حركة المرور، فضلا عن السيارات غير المؤمنة والتي لا تصلح للاستعمال الآدمي وتشكل خطورة على الركاب بجانب المشاجرات المستمرة بين السائقين، ونطالب محافظة القاهرة بالتدخل لتنظيم ذلك الموقف رأفة بحال سكان المنطقة".

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة “بين الناس”؛ حرصا على التواصل مع القارئ، وإيمانًا أن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع، هي خدمة المواطن، والعمل على إيصال صوته للمسئولين، والمتابعة المستمرة؛ للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين للتواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

حركة المرور موقف عشوائي سيارات السرفيس عرقلة حركة المرور تكدس السيارات

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