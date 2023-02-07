هل زلزال تركيا وسوريا مرتبط بالهبوط الأرضي في سيدي بشر بالإسكندرية؟| تفاصيل

كشف المهندس محمد غانم المتحدث باسم وزارة الري والموارد المائية، حقيقة علاقة الهبوط الأرضي في كورنيش الإسكندرية بمنطقة سيدي بشر بزلزال تركيا وسوريا.

وقال محمد غانم، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، إن نوة الكرم في العام الحالي، أشد قوة من أي عام مضى، ولها دور أساسي في الهبوط الأرضي الذي حدث في الإسكندرية.

نوة الكرم أثرت

وأضاف المهندس محمد غانم المتحدث باسم وزارة الري والموارد المائية، أن نوة الكرم أثرت بالتالي علي ارتفاع الأمواج، وبالتالي حدث الهبوط الأرضي في كورنيش الإسكندرية في منطقة سيدي بشر، لافتا إلى أنه تم التعامل مع الأمر بشكل سريع وعلي أعلى مستوى.