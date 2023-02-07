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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تحديات مثيرة.. بي إم دبليو X7 M60i في منافسة لامبورجيني أوروس| فيديو

تحديات مثيرة .. بي
تحديات مثيرة .. بي إم دبليو X7 M60i في منافسة لامبورجيني

نشرت قناة CAR WOW المتخصصة في مجال استعراض السيارات، مقطع فيديو جديد عبر موقع YOUTUBE، ظهرت من خلاله النسخة بي إم دبليو X7 M60i المقدمة من الصانع الالماني المخضرم، وهي في منافسية السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام والتي تنتمي إلى فئة الـ SUV ايضا لامبورجيني أوروس.

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وتعالت أصوات المحركات من جديد، لتتنافس تلك النسختين في سباق تسارع مثير، حيث تتمتع السيارة لامبورجيني أوروس بمحرك ثماني الأسطوانات V8 سعة 4000 سي سي، يمكنه انتاج 641 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 850 نيوتن/متر، متصل بناقل سرعات أوتوماتيكي بتقنية الدفع الكلي.

تحديات مثيرة .. بي إم دبليو X7 M60i في منافسة لامبورجيني أوروس

بينما تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 306 كم/ساعة، مع القدرة على الانطلاق من وضع الثبات 0 وصولاً لسرعة 100 كم/ساعة في مدة تستغرق 3.3 ثانية، لا عكس النسخة بي إم دبليو X7 M60i والتي تأتي بأرقام اقل من هذه.

 

حيث دعمت السيارة بي إم دبليو X7 M60i بمحرك ثماني الأسطوانات سعة 4000 سي سي، طراز V8 مزدوج التيربو، يمكنه ضخ طاقة اجمالية بلغت 523 حصانا، وعزم اقصى للدوران يقدر بـ 750 نيوتن/متر، مع ناقل سرعات بتقنية الدفع الكلي للعجلات أيضا، لتقدم تلك النسختين أداء قوي خلال هذا المقطع الحماسي، فمن تتوقع الفائز في هذا السباق؟ 

 

شاهد .. تحديات مثيرة بين بي إم دبليو X7 M60i في منافسة لامبورجيني أوروس

 

 

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