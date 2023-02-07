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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بايدن: تعمل إدارتي عن كثب مع تركيا وأمرت بتوجيه استجابة أمريكية فورية

بايدن
بايدن

أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن قلقه العميق جراء ما اصاب كلا من سوريا وتركيا في اعقاب الزلزالين المدمرين.

وقال بايدن في بيان نشره البيت الابيض “أشعر أنا وزوجتي جيل بقلق بالغ إزاء خبر الزلزالين المدمرين اللذين تسببا بمقتل الآلاف في تركيا وسوريا”

وأضاف “تعمل إدارتي عن كثب مع تركيا، حليفتنا في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وقد قمت بتوجيه استجابة أمريكية فورية” 

وتابع “قد تواصل مسؤولون أمريكيون رفيعي المستوى مع نظرائهم الأتراك بشكل فوري بناء على توجيهاتي للبدء بدعم جهود البحث والإنقاذ التركية والاستجابة لاحتياجات المصابين والمشردين عقب الزلزال”

كما يستجيب الشركاء في المجال الإنساني الذين تدعمهم الولايات المتحدة في سوريا إلى الدمار هناك. 

واختتم بايدن “قلوبنا اليوم مع من خسروا أحباءهم وتدمرت منازلهم وأعمالهم أمامهم ونقدم لهم أحر التعازي”

سوريا تركيا الناتو الولايات المتحدة الرئيس الأمريكي البيت الأبيض

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