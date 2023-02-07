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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زلزال جديد بقوة 5.3 ريختر في سوريا.. وارتفاع الضحايا بها وبتركيا لـ3027 قتيلًا

صدى البلد

أعلنت وكالة الأنباء السورية، وقوع هزة أرضية ارتدادية، شعر بها سكان مدينتي حلب وحمص السوريتين، كأحد توابع الزلزال المدمر الذى وقع فجر أمس الإثنين.

وأشارت مصادر، إلى أن الهزة الارتدادية التي وقعت، بقوة 5.3 درجات كان مصدرها جنوب غربي غازي عنتاب بالحدود التركية، وعلى عمق 10 كيلومترات.

ونقلت الوكالة السورية، عن بيان وزارة الصحة السورية، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى 711 وفاة، و1431 إصابة في اللاذقية وحلب وحماة وطرطوس، في حصيلة «غير نهائية».

وأشارت إلى أن غرفة إدارة الطوارئ في وزارة الصحة، تُقيّم الوضع بشكل آني واستباقي، ويتم تنسيق الاستجابة المتواصلة في مختلف المحافظات، لافتة إلى أن كل المنشآت الصحية العامة والخاصة بحالة استنفار مستمر في جميع المحافظات السورية.

من ناحية أخرى، ووفقا لمصادر إعلامية تركية ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا فجر الإثنين، وبلغت قوته 7.7 ريختر، إلى 2316 وفاة، بينما عدد المصابين ارتفع إلى 13 ألفا و293.

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