النفط يرتفع 1% في تجارة متقلبة على أمل طلب الصين

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات المتقلبة الاثنين حيث أثرت الأسواق على عودة الطلب من الصين مقابل مخاوف العرض والمخاوف من تباطؤ النمو في الاقتصادات الكبرى مما يحد من الاستهلاك.

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أبريل 1.05 دولار ، أو 1.3٪ ، إلى 80.99 دولارًا للبرميل ، بعد تداول ما بين 79.10 دولارًا و 81.25 دولارًا.

ارتفع خام غرب تكساس الوسيط (WTI) 72 سنتًا ، أو 1٪ ، إلى 74.11 دولارًا للبرميل ، بعد أن سجل أعلى مستوى عند 74.41 دولارًا وأدنى مستوى 72.25 دولارًا.

انتعشت الأسعار بفعل احتمالات تعافي الصين بعد تخفيف قيود كوفيد -19.

قال رئيس الوكالة الدولية للطاقة يوم الأحد إن وكالة الطاقة الدولية تتوقع أن يأتي نصف نمو الطلب العالمي على النفط لهذا العام من الصين ، مضيفًا أن الطلب على وقود الطائرات آخذ في الارتفاع.

مع كبح المكاسب ، أدى انفجار أرقام التوظيف في الولايات المتحدة يوم الجمعة إلى رفع التوقعات بأن رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة لن ينتهي بهبوط اقتصادي صعب ، وأن البنك المركزي الأمريكي قد يتبقى أكثر من زيادة واحدة في الأسعار ، مما قد يحد من النمو الاقتصادي ويقلل. الطلب على الوقود.

كما ارتفع الدولار إلى أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع مقابل اليورو يوم الاثنين. عادة ما يقلل الدولار القوي من الطلب على النفط المقوم بالدولار من المشترين الذين يدفعون بعملات أخرى.

قال روبرت يوجر ، المدير التنفيذي لعقود الطاقة الآجلة في ميزوهو: 'لديك دولار قوي ، وأنت في بيئة خالية من المخاطر بشكل عام'.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط وخام برنت 3٪ يوم الجمعة الماضي بعد بيانات الوظائف الأمريكية القوية.

استمرت مخاوف الإمداد في التأثير على الأسواق حيث توقفت العمليات في محطة النفط التركية في جيهان بعد زلزال كبير ضرب المنطقة.

قال وكيل شحن تركي إن محطة BTC ، التي تصدر النفط الخام الأذربيجاني إلى الأسواق الدولية ، ستغلق في 6-8 فبراير بينما يقوم المشغلون بتقييم الأضرار الناجمة عن الزلزال.

ومع ذلك ، أظهر استطلاع أولي لرويترز أن مخزونات النفط الخام الأمريكية ارتفعت على الأرجح بنحو 2.2 مليون الأسبوع الماضي.

كما دخلت الحدود القصوى لأسعار المنتجات الروسية حيز التنفيذ يوم الأحد ، حيث اتفقت مجموعة الدول السبع والاتحاد الأوروبي وأستراليا على حدود 100 دولار للبرميل على الديزل والمنتجات الأخرى التي يتم تداولها بعلاوة على النفط الخام و 45 دولارًا للبرميل للمنتجات التي يتم تداولها. بسعر مخفض ، مثل زيت الوقود.